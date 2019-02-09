Son Dakika Haberleri: Edirne'de Şüphe Üzerine Durdurulan Araçta 11 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Edirne'de Şüphe Üzerine Durdurulan Araçta 11 Düzensiz Göçmen Yakalandı

54 dakika önce

Edirne'nin Keşan ilçesinde, polisin şüphe üzerine durdurduğu araçta 11 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de Şüphe Üzerine Durdurulan Araçta 11 Düzensiz Göçmen Yakalandı, System.String[]
Edirne'nin Keşan ilçesinde, polisin şüphe üzerine durdurduğu araçta 11 düzensiz göçmen yakalandı.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, K.C. yönetimindeki minibüsü Malkara-Keşan karayolu üzerinde şüphe üzerine durdurdu. Araçta 4 Afganistan, 4 Irak ve 3 Filistin uyruklu, 4'ü kadın ve 2'si çocuk olmak üzere toplam 11 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler polis tarafından İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülürken, araç sürücüsü K.C. ise Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gözaltına alındı. Araç içerisinde yapılan aramada ise 1 adet bot ele geçirildi.

Göçmen kaçakçılığı suçundan yakalanan K.C. sevk edildiği adli makamlar tarafından adli kontrol kararıyla sebest bırakıldı. - EDİRNE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 11:11 Kaynak: İHA

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