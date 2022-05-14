Edirne'de şüpheli çanta alarmı - Son Dakika
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Edirne'de şüpheli çanta alarmı

14.05.2022 20:44

Edirne'de şüpheli çanta alarmı Edirne'de yol kenarında bulunan şüpheli çanta, bomba imha ekipleri tarafından fünye ile patlatıldı.

Edirne'de şüpheli çanta alarmı

EDİRNE - Edirne'de yol kenarında bulunan şüpheli çanta, bomba imha ekipleri tarafından fünye ile patlatıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Edirne'nin Sabuni Mahallesinde bulunan Tarihi Rüstempaşa Kervansarayı arka duvarında yaşandı.

Tarihi Rüstempaşa Kervansarayının yanı başında kim veya kimler tarafından bırakıldığı belirlenemeyen şüpheli kadın çantası, paniğe neden oldu. Durumdan şüphelenen vatandaşlar olayı polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis yolu çift yönlü olarak trafiğe kapattı. Daha sonra olay yerine çağrılan bomba imha ekibi çantayı kontrolü bir şekilde fünye ile patlattı. Patlatılan çantanın içinden su şişesi çıktı.

Şüpheli çanta dolayısıyla bir süre kapatılan yol, tekrar trafiğe açıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Edirne'de şüpheli çanta alarmı
Edirne'de şüpheli çanta alarmı
Edirne'de şüpheli çanta alarmı
Edirne'de şüpheli çanta alarmı
Edirne'de şüpheli çanta alarmı
Edirne'de şüpheli çanta alarmı

YORUMLAR
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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Edirne'de şüpheli çanta alarmı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Edirne'de şüpheli çanta alarmı - Son Dakika
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