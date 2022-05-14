Edirne'de şüpheli çanta fünye ile patlatıldı - Son Dakika
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Edirne'de şüpheli çanta fünye ile patlatıldı

14.05.2022 21:27
Edirne'de şüpheli çanta fünye ile patlatıldı

EDİRNE'de tarihi Rüstempaşa Kervansarayı yanına bırakılan şüpheli çanta, bölgede kısa süreli panik yarattı.

EDİRNE'de tarihi Rüstempaşa Kervansarayı yanına bırakılan şüpheli çanta, bölgede kısa süreli panik yarattı. Polisin, fünye ile patlattığı çantanın içi boş çıktı.

Kent merkezinde bulunan Sabuni Mahallesi'ndeki 5 asırlık tarihi Rüstempaşa Kervansarayı yanına bırakılan çantayı gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine haber verdi. Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, olay yerine bomba imha ekipleri yönlendirildi. Uzman ekiplerin geldiği bölgede özel kıyafetli polisin fünye ile patlattığı çanta boş çıktı.


Edirne'de şüpheli çanta fünye ile patlatıldı
Edirne'de şüpheli çanta fünye ile patlatıldı
Edirne'de şüpheli çanta fünye ile patlatıldı
Edirne'de şüpheli çanta fünye ile patlatıldı
Edirne'de şüpheli çanta fünye ile patlatıldı
Edirne'de şüpheli çanta fünye ile patlatıldı
Edirne'de şüpheli çanta fünye ile patlatıldı
Edirne'de şüpheli çanta fünye ile patlatıldı
Edirne'de şüpheli çanta fünye ile patlatıldı
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Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Edirne'de şüpheli çanta fünye ile patlatıldı - Son Dakika
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