Edirne'de gümrük kaçağı 122 şişe içki ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheliler O.B. ve B.B'nin ev ve otomobillerinde arama yaptı.

Edirne 'de şüphelilerin ev ve otomobillerinde yapılan aramalarda gümrük kaçağı 122 şişe içki ele geçirildi.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Edirne, Güncel, Son Dakika

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