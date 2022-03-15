Edirne'de sürücüler ceza yememek için araçlarının cam filmlerini söktü - Son Dakika
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Edirne'de sürücüler ceza yememek için araçlarının cam filmlerini söktü

15.03.2022 16:28
Edirne'de sürücüler ceza yememek için araçlarının cam filmlerini söktü

Edirne'de trafik denetiminde bazı sürücüler, ceza yememek için araçlarındaki cam filmlerini söktü.

Edirne'de trafik denetiminde bazı sürücüler, ceza yememek için araçlarındaki cam filmlerini söktü.

Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kurallara aykırı şekilde araçlarına cam filmi taktıran sürücülere yönelik denetim yaptı.

Denetimde, ekiplerce araçlardaki çeşitli trafik kusurları tespit edildi.

Uygulamada 70 araç kontrol edildi, ön camında film olan 12 sürücüye para cezası verildi.

Cam filmini denetim noktasında çıkaran sürücülerin trafiğe çıkmalarına izin verilirken, çıkarmayan sürücülere ise bu kusurun 7 gün içerisinde düzeltilmesi gerektiği, aksi halde araçlarının trafikten men edileceği uyarısı yapıldı.

Edirne'de sürücüler ceza yememek için araçlarının cam filmlerini söktü
Edirne'de sürücüler ceza yememek için araçlarının cam filmlerini söktü
Edirne'de sürücüler ceza yememek için araçlarının cam filmlerini söktü
Edirne'de sürücüler ceza yememek için araçlarının cam filmlerini söktü

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Emniyet Müdürlüğü, Tragger, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'de sürücüler ceza yememek için araçlarının cam filmlerini söktü - Son Dakika


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