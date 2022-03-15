Edirne'de sürücüler ceza yememek için araçlarının cam filmlerini söktü - Son Dakika

Edirne'de trafik denetiminde bazı sürücüler, ceza yememek için araçlarındaki cam filmlerini söktü.

Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kurallara aykırı şekilde araçlarına cam filmi taktıran sürücülere yönelik denetim yaptı.

Denetimde, ekiplerce araçlardaki çeşitli trafik kusurları tespit edildi.

Uygulamada 70 araç kontrol edildi, ön camında film olan 12 sürücüye para cezası verildi.

Cam filmini denetim noktasında çıkaran sürücülerin trafiğe çıkmalarına izin verilirken, çıkarmayan sürücülere ise bu kusurun 7 gün içerisinde düzeltilmesi gerektiği, aksi halde araçlarının trafikten men edileceği uyarısı yapıldı.