Edirne'nin merkez ilçesine bağlı Avarız köyü yakınlarında meydana gelen olayda, fabrika işçilerini taşıyan Sinan Sayan idaresindeki 22 S 0055 plakalı servis minibüsü seyir halindeyken motor kısmında yangın çıktı.
Yangını fark eden sürücü, minibüsü durdurarak yolcuları indirdi. Saniyeler içinde alevlere teslim olan minibüs yanarak kullanılamaz hale geldi.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Edirne'de sürücünün dikkati faciayı önledi! İşçileri taşıyan minibüs alev alev yandı - Son Dakika