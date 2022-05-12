Edirne'de sürücünün dikkati faciayı önledi! İşçileri taşıyan minibüs alev alev yandı - Son Dakika

Edirne'nin merkez ilçesine bağlı Avarız köyü yakınlarında meydana gelen olayda, fabrika işçilerini taşıyan Sinan Sayan idaresindeki 22 S 0055 plakalı servis minibüsü seyir halindeyken motor kısmında yangın çıktı.

SANİYELER İÇİN ALEVLERE TESLİM OLDU

Yangını fark eden sürücü, minibüsü durdurarak yolcuları indirdi. Saniyeler içinde alevlere teslim olan minibüs yanarak kullanılamaz hale geldi.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.