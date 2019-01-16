Son Dakika Haberleri: Edirne'de Süs Havuzları Dondu

Edirne'de Süs Havuzları Dondu

17 dakika önce

Hava sıcaklığının sıfırın altında seyrettiği Edirne'de süs havuzları buz tuttu.

Hava sıcaklığının sıfırın altında seyrettiği Edirne'de süs havuzları buz tuttu.

Hava sıcaklığın gece saatlerinde sıfırın altında 5 derecelere kadar düştüğü kentte, bazı yollarda buzlanma meydana geldi, süs havuzları ise buz tuttu, heykellerin bazılarında sarkıtlar meydana geldi.

Güneşli ve açık bir hava olmasına rağmen soğuk dışarıda çalışmak zorunda olanlar ile yayaları zorluyor.

Sokak hayvanlarını da olumsuz etkileyen soğuk hava nedeniyle duyarlı vatandaşlar dükkanlarının önüne yem ve su bırakırken bazı Edirneli hayvanseverler de güvercinleri yemle besledi.

Kentte, pazar günü sağanak bekleniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 10:58 Kaynak: AA

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