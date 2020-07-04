Edirne'de süs havuzundaki küpler çöktü - Son Dakika

Edirne'de kent merkezinde bulunan süs havuzundaki küpler çöktü.



Edirne Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Edirne şehir merkezinden geçen D-100 karayolunun üzerinde, Belediye Binası ile Eski Cami arasındaki kavşakta bulunan süs havuzundaki içi su dolu küpler aniden kırıldı.

1993 yılında Belediye tarafından gerçekleştirilen kavşak düzenlemesi sırasında yapılan süs havuzundaki ince demir kalıp ve beton sıvama küplerin ömrünü tamamladı.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, çökme sırasında araç trafiğinin de aktığını, ancak kavşaktaki alanın geniş ve etrafının çevrili olmasından dolayı yolda ve araçlarda herhangi bir hasarın oluşmadığını, havuzdaki küplerin olduğu yere çöktüğünü, içlerindeki suyun da kaidenin bulunduğu iç havuza boşaldığını söyledi.



Gürkan, belediye olarak söz konusu kavşakta yeni ve modern bir düzenleme gerçekleştireceklerini kaydetti.