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Taksi ve otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Taksi ve otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

15.02.2022 00:45

Edirne'de, otomobille çarpışan taksinin sürücüsü yaralandı.

Edirne'de, otomobille çarpışan taksinin sürücüsü yaralandı.

Atatürk Bulvarı'nda seyir halinde olan Y.B yönetimindeki 22 BH 789 plakalı otomobille, O.B idaresindeki 22 T 0306 plakalı taksi çarpıştı. Kazada taksi sürücüsü yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı O.B, olay yerindeki müdahalenin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, araçların çekilmesinin ardından normale döndü.

Taksi ve otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Taksi ve otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Taksi ve otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Taksi ve otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Taksi ve otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Taksi ve otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Taksi ve otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

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Atatürk Bulvarı, Edirne, Taksi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Taksi ve otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı - Son Dakika


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