Edirne'de taksi plakaları ihaleye çıkarılacak - Son Dakika

Edirne'de belediyenin uhdesinde olan 12 taksi plakasının ihaleye çıkarılacağı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, belediye uhdesinde olan 12 tahditli ticari plakasının kapalı teklif (artırma) usulü ile satışa çıkarılacağı belirtildi.

1. Murat Mahallesi Edirne Ticaret ve Sanayi Odası çevresinde yer alan duraktaki 12 taksi plakasının satış ihalesinin 17 Kasım Salı günü Belediye Encümen Salonu'nda yapılacağı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"1. Murat Mahallesi Edirne Ticaret ve Sanayi Odası çevresinde yer alan duraktaki 22 T 0042, 22 T 0160, 22 T 0305, 22 T 0334, 22 T 0407, 22 T 0461, 22 T 0474, 22 T 0483, 22 T 0492, 22 T 0495, 22 T 0504, 22 T 0507 taksi plakaları tahmini satış bedeli 400 bin lira, geçici teminat bedeli de 12 bin lira olarak belirlendi."