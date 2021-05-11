Edirne'de 'tam kapanma' denetimleri devam ediyor - Son Dakika

Edirne'de, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan 17 günlük tam kapanmada, denetimler aralıksız olarak devam ediliyor.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı unsurlarca, şehir merkezi, kent giriş ve çıkışları başta olmak üzere sorumluluk sahalarında adeta izinsiz kuş uçurtulmuyor.

Polis ekipleri, ana ve ara arterlerde yaptıkları uygulama noktalarında, araçları tek tek durdurarak, sürücüleri ve yolcuları kontrol ediyor. İzin belgelerini devam eden sürücüler, yollarına devam ediyor.

Trakya'da, yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" da polis ekipleri denetimlerine aralıksız devam ediyor. Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da polis ekipleri, önlemler çerçevesinde kavşak ve meydanlarda denetim yapıyor.

Muafiyet, şehirlerarası seyahat izni, görev belgesi ve Hayat Eve Sığar (HES) kodu denetimi yapan ekipler, tedbirlere uymayan vatandaşlara da idari para cezası uyguluyor. - EDİRNE