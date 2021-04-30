Keşan'da tam kapanmada denetimler arttı - Son Dakika

Keşan'da tam kapanmada denetimler arttı

30.04.2021 14:47

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde 17 günlük 'tam kapanma' sürecinde denetimler artırıldı.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde 17 günlük 'tam kapanma' sürecinde denetimler artırıldı. Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu da, tam kapanma sürecinde belediye olarak tüm tedbirleri aldıklarını belirterek, "Bu süreçte hizmetlerimizi de aksatmadan sürdüreceğiz" dedi.

Ramazan Bayramı'nı da kapsayan 17 günlük tam kapanmanın dün saat 19.00'da başlamasıyla Keşan ilçesinde denetimler artırıldı. İlçe genelinde denetimleri sıklaştıran polis ekipleri, araçlarıyla izin belgesi olmadan dışarı çıkanlar ile yürüyüş mesafesi dışında alışverişe gidenlere cezai işlem uyguladı. Ekipler ayrıca dışarda olan bazı vatandaşlar ile cuma namazı sonrası avlularda bekleyenleri kurallara uymaları konusunda uyardı. Polis, mahalle aralarında da kısıtlamaya yönelik anonslar yaptı. Öte yandan kısıtlama kapsamında kapalı olması gerekirken faaliyetine devam ettiği belirlenen iş yerlerine de tutanak düzenlenerek, kapatıldı. Seyahat kısıtlaması kapsamında şehirlerarası yollarda da polis ve jandarma ekiplerinin denetimleri sürüyor.

'HALKIMIZIN MAĞDUR OLMAMASI İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ TEDBİRLERİ ALDIK'Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu da, tam kapanma sürecinde belediye olarak tüm tedbirleri aldıklarını ve vatandaşın yanında olduklarını belirtti. Helvacıoğlu, "2 haftalık kapanma döneminde ilçe halkımızın mağdur olmaması için gerekli her türlü tedbiri aldık. Bu süreçte hizmetlerimizi de aksatmadan sürdüreceğiz. Özellikle ramazan ayını da göz önünde bulundurarak sosyal yardımları ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştıracağız. Kronik rahatsızlığı olan, yaşlı ve evlerinden çıkamayan vatandaşlarımız mağdur edilmeyecek. Tam kapanma süresince evinden çıkamayan kronik hastalar, yaşlılar ve yalnız yaşayanların acil ihtiyaçları belediye ekipleri tarafından öncelikli olarak karşılanacak. İhtiyaç sahibi vatandaşlar için başlatılan ramazan kolisi ve müzisyen ile hamallar başta olmak üzere bu süreçte çalışamayan vatandaşlarımıza maddi desteği de sürdürüyoruz. Kapanma döneminde ilçe halkımızın mağdur olmaması için gerekli her türlü tedbirleri aldık. Keşan Belediyesi olarak koronavirüs salgının ilk gününde başlattığımız mücadele ve aldığımız tedbirleri bu süreçte de kesintisiz devam ettireceğiz" dedi.

Keşan'da tam kapanmada denetimler arttı
Keşan'da tam kapanmada denetimler arttı
Keşan'da tam kapanmada denetimler arttı
Keşan'da tam kapanmada denetimler arttı
Keşan'da tam kapanmada denetimler arttı
Keşan'da tam kapanmada denetimler arttı
Keşan'da tam kapanmada denetimler arttı
Keşan'da tam kapanmada denetimler arttı
Keşan'da tam kapanmada denetimler arttı
Keşan'da tam kapanmada denetimler arttı
Keşan'da tam kapanmada denetimler arttı
Keşan'da tam kapanmada denetimler arttı
Keşan'da tam kapanmada denetimler arttı

Pazartesi, Polis, Mayıs, Keşan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Keşan'da tam kapanmada denetimler arttı - Son Dakika


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