EDİRNE'DE TAM KAPANMAYA SAATLER KALA SOKAKLARDA YOĞUNLUK OLUŞTU - Son Dakika

EDİRNE'de, 17 günlük tam kapanma öncesi alışveriş yapmak için cadde ve sokaklara çıkan vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Sosyal mesafenin neredeyse unutulduğu kentte başta tatlı, kuruyemişçi ve market girişlerinde kuyruklar oluştu.

Koronavirüsle mücadelede kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı, 29 Nisan ? 17 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak tam kapanma öncesi Edirne'de cadde ve sokaklarda yoğunluk oluştu. Vatandaşlar, kısıtlama zamanını evde geçireceği için kendilerini cadde ve sokaklara atarken, alışveriş de yaptı. Kentte özellikle market, kuruyemişçi ve tatlı satılan dükkanlarından önünde kuyruklar oluştu.

Serhat şehri Edirne'nin en kalabalık caddesi Saraçlar'da, kısıtlamanın başlamasına saatler kala vatandaşlar caddeye akın etti. Sosyal mesafenin unutulduğu caddede özellikle yiyecek satan işletmeler ve bankaların önünde yoğunluk oluştu.