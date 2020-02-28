Edirne'de tampon bölgedeki göçmenler ateş yakarak ısınmaya çalışıyor - Son Dakika
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Edirne'de tampon bölgedeki göçmenler ateş yakarak ısınmaya çalışıyor

6 saat önce

Yunanistan'a geçme hayaliyle, Pazarkule Sınır Kapısı'na ulaşan düzensiz göçmenlerin tampon bölgedeki bekleyişleri sürüyor.

Yunanistan'a geçme hayaliyle, Pazarkule Sınır Kapısı'na ulaşan düzensiz göçmenlerin tampon bölgedeki bekleyişleri sürüyor.

Bir grup göçmen Avrupa'ya geçme hayaliyle Edirne sınırına doğru yola çıktı. Farklı bölgelerden otobüslerle belli bir noktaya kadar ulaşan göçmenler yolculuklarına, tarlalardan yürüyerek devam etti. Ayrıca Edirne çevresindeki göçmenler de sınır kapısına ulaştı. Ancak Yunanistan'a geçişlerine izin verilmedi. Saatin ilerlemesiyle gittikçe soğuyan havada ise göçmenler, ateş yakarak ısınmaya çalışıyor.

Edirne'de tampon bölgedeki göçmenler ateş yakarak ısınmaya çalışıyor

Yunanistan, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 08:54 Kaynak: DHA
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