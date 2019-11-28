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Edirne'de tankere çarpan kamyonetin sürücüsü öldü

6 saat önce

Edirne'de kamyonetin yanıcı madde yüklü tankere çarpması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.

Edirne'de kamyonetin yanıcı madde yüklü tankere çarpması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.

Pavel Vasilev Pehlivanov'un kullandığı CB 6833 BT yabancı plakalı kamyonet, yurt dışına çıkış yapmak için sırada bekleyen 41 YA 889 plakalı yanıcı madde yüklü tankere arkadan çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Pehlivanov'u araçta sıkıştığı yerden çıkartamayınca kaza kırım aracından yardım istendi. Jandarma, itfaiye ve polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Olay yerine gelen kaza kırım aracı, kamyonetin kapısını keserek Pehlivanov'u sıkıştığı yerden çıkarttı.

Bulgaristan vatandaşı olduğu öğrenilen Pehlivanov, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen olay yerinde hayatını kaybetti.

Tanker sürücüsü Rafet Kef, gazetecilere yaptığı açıklamada, aracını park ettikten sonra sıranın kendisine gelmesini beklediğini, arkadaşlarıyla sohbet ettikleri sırada da büyük bir gürültü duyduklarını ve bir kamyonetin aracına arkadan çarptığını gördüğünü anlattı.

Edirne'de tankere çarpan kamyonetin sürücüsü öldü

Edirne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 02:16 Kaynak: AA
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