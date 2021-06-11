Edirne'de tarihi binalar restore ediliyor - Son Dakika

Edirne'de Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürütülen Sokak Sağlıklaştırma Projesi kapsamında tarihi binalar restore ediliyor.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Hükümet Caddesi'nde projenin ilk adımı olan ve restorasyonu tamamlanan tarihi binanın hizmete alınma programına katıldı.

Canalp, burada yaptığı konuşmada, tarih ve kültür kenti Edirne'de tarihi binaların restorasyonunu yaparak turizme kazandırdıklarını söyledi.

Edirne'nin turizmde şampiyonluğa oynayan bir il olduğunu vurgulayan Canalp, kentteki tarihi dokuyu yeniden inşa ederek ortaya çıkarttıklarını belirtti.

Sokak Sağlıklaştırma Projesi kapsamında kentteki 23 binayı yenileyeceklerini aktaran Vali Canalp, "Valiliğin altındaki 3 sokakta toplamda 23 binayı yeniden ele alıyoruz ve yeniliyoruz. 23 binanın içerisinde 3 bina tarihi yapı olarak tescillenmiş ve koruma altındaki binadır. Bu 3 binayı da ayrı bir konsept içerisinde restorasyon çalışmalarıyla yeniden inşa etmiş olacağız. Ama diğer modern yapılı 20 binayı da tarihi dokuya ve kent estetiğine uygun şekilde ele alacağız." dedi.

Edirne'ye tarihi dokuyla uyumlu bir kent estetiği kazandırılacağını dile getiren Canalp, tamamı tescilli yapılarla dolu Karanfiloğlu Sokağı'nın da tarihi dokuyla uyumlu restore edileceğini vurguladı.

Vali Canalp, proje kapsamında restore edilen binanın Köylere Hizmet Götürme Birliği binası olarak hizmet vereceğini anlattı.

Projeyle ilgili tüm kamu kurumlarıyla organizasyon içerisinde olduklarını anlatan Canalp, açık cezaevlerinde mimari restorasyon iş kolunda yer alan mahkumların da projeye destek olacağını aktardı.

Konuşmanın ardından Vali Canalp, Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak ve Belediye Başkan Yardımcısı Selçuk Çakır, çalışma kapsamında duvar boyadı.

Programa Vali Yardımcıları Yusuf Güler, Ali Uysal ve Hakan Yavuz Erdoğan, İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, Çevre Vakfı Müdürü Ali Eraslan, AK Parti İl Başkanı Belgin İba, MHP İl Başkanı Zakir Tercan, muhtarlar ve davetliler katıldı.