Edirne'de tarihi camiler koronavirüse karşı dezenfekte ediliyor - Son Dakika
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Edirne'de tarihi camiler koronavirüse karşı dezenfekte ediliyor

6 saat önce

Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı Edirne'de tarihi camilerde dezenfekte çalışması yapılıyor.

Edirne'de tarihi camiler koronavirüse karşı dezenfekte ediliyor, System.String[]

Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı Edirne'de tarihi camilerde dezenfekte çalışması yapılıyor.

Edirne Belediyesi ekipleri taksi durakları ve minibüslerin dezenfeksiyonunun ardından tarihi camilerde de çalışma yaptı.

Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu'nun da eşlik ettiği ekiplerce, en çok ziyaret edilen Selimiye Camisi başta olmak üzere Eski ve Üç Şerefeli Camilerin içine ve avlularına dezenfektan sıkıldı.

Çin Halk Cumhuriyeti, Edirne Belediyesi, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 03:36 Kaynak: AA
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