Son Dakika › Güncel › Edirne'de tarihi camiler koronavirüse karşı dezenfekte ediliyor - Son Dakika
Edirne'de tarihi camiler koronavirüse karşı dezenfekte ediliyor
6 saat önce
Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı Edirne'de tarihi camilerde dezenfekte çalışması yapılıyor.
Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 03:36 Kaynak: AA
Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı Edirne'de tarihi camilerde dezenfekte çalışması yapılıyor.
Edirne Belediyesi ekipleri taksi durakları ve minibüslerin dezenfeksiyonunun ardından tarihi camilerde de çalışma yaptı.
Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu'nun da eşlik ettiği ekiplerce, en çok ziyaret edilen Selimiye Camisi başta olmak üzere Eski ve Üç Şerefeli Camilerin içine ve avlularına dezenfektan sıkıldı.
Son Dakika Macaristan, koronavirüs nedeniyle olağanüstü hal ilan etti 17 soru-17 cevapla koronavirüse dair bütün merak edilenler Çin'de yaşayan İngiliz, koronavirüsü 3 aşamada nasıl yendiğini anlattı DSÖ, koronavirüsü pandemi ilan etti! Peki pandemi-pandemik hastalıklar nedir?