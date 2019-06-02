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Edirne'de tarihi çarşılarda bayram hareketliliği

43 dakika önce

Edirne'de, Ramazan Bayramı öncesi, Osmanlı'dan miras çarşılarda bayram hareketliliği başladı.

Edirne'de tarihi çarşılarda bayram hareketliliği, System.String[]
Edirne'de, Ramazan Bayramı öncesi, Osmanlı'dan miras çarşılarda bayram hareketliliği başladı.

Bayram alışverişi yapmak isteyen Edirnelilerin yanı sıra Batı Trakya ve Bulgaristan'dan gelen soydaşlar, Alipaşa, Bedesten ve Selimiye Arastası çarşılarını doldurdu.
Edirne Tarihi Alipaşa Çarşısı Dernek Başkanı Yılmaz Sanış, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bayramın bereketiyle geldiğini söyledi.
Bayramların "esnafın düğünü" olduğunu belirten Sanış, "Çarşılarda hafta sonu itibarıyla bayram hareketliliği başladı. Esnafımızın yüzü güldü. Arife akşamına kadar bu yoğunluğun artmasını bekliyoruz. Vatandaşlarımızın daha rahat alışveriş yapabilmesi için çarşılarımızı gece saatlerinde de açık tutacağız. Bu yoğunluk esnafa can suyu oldu." diye konuştu.
Bayram yoğunluğunun her geçen yıl arttığını anlatan Sanış, "Emeklilere ikramiyeleri dağıtıldı. Bunun yanında çiftçi desteklemeleri de dağıtıldı. Piyasa canlandı. Ramazanın güzelliği çarşılarımızı sardı, herkes bu durumdan memnun." dedi.
Esnaf Ahmet Duran da bayram öncesinde işlerinde artış olduğunu, yüzlerinin güldüğünü kaydetti.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 02:14 Kaynak: AA
Ramazan Bayramı, Edirne, Güncel
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