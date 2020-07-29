Edirne'de tarihi çarşılarda Kurban Bayramı hareketliliği - Son Dakika

Edirne'de Kurban Bayramı için alışveriş yapmak isteyenler, tarihi çarşılarda yoğunluk oluşturuyor.

Bayramlık almak isteyen vatandaşlar, kent merkezindeki Osmanlı mirası Alipaşa ve Bedesten çarşıları ile Selimiye Arastası'nı tercih ediyor.

Sıcak havaya rağmen doğal serinliğiyle iç ferahlatan çarşılarda, gün boyunca hareketlilik gözleniyor.

Alışveriş yapan vatandaşlar ve esnaf, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske kullanımına özen gösteriyor.

Tarihi Alipaşa Çarşısı Dernek Başkanı Yılmaz Sanış, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çarşılarda "bayram bereketi" yaşandığını söyledi.

Ramazan Bayramı'nda salgın nedeniyle çarşıların kapalı olduğunu belirten Sanış, şöyle konuştu:

"Kurban Bayramı'nı bu yılın ilk bayramı gibi görüyoruz. Bayram bir telaş, bir hareket ve berekettir. Geçtiğimiz senelere bakarsak alışveriş yapanlarda biraz çekingenlik var ama 'Bayram alışverişi yok.' diyemeyiz. Buna şükür, bereket versin. Aileler öncelikle çocuklarına alışveriş yapıyor, daha sonra bütçelerine göre kendilerine bir şeyler alıyor."

Yaz tatilini ve bayramını Türkiye'de geçirmek isteyen gurbetçilerin, memleketlerine giderken Edirne'de mola verdiğini anlatan Sanış, onların da çarşılarda hareketlilik oluşturduğunu dile getirdi.

Sanış, tarihi çarşılarda salgın tedbirlerine eksiksiz uyulduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Esnafımız maske takmazsa dükkan açtırmıyoruz. Maske birinci kuralımız. Sosyal mesafe, hijyen kurallarına dikkat ediyoruz. Dükkanlarımıza kısıtlı sayıda insan alıyoruz. Bekleyen müşterilerimiz bu konuda tepki gösterse de kuralları uygulamak zorundayız. Çünkü dükkanlarımız 13 ile 25 metrekare arasında."

Esnaf Fehmi Uğurlu da yaklaşan bayram nedeniyle 3 gündür işlerinin güzel olduğunu belirterek, "Yarın arife, daha da iyi olacak inşallah." dedi.