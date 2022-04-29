Tarihi çarşılarda ve pazarlarda bayram hareketliliği yaşanıyor - Son Dakika
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Tarihi çarşılarda ve pazarlarda bayram hareketliliği yaşanıyor

29.04.2022 16:34

Edirne'deki tarihi çarşılarda ve pazarlarda bayram hareketliliği yaşanıyor.

Edirne'deki tarihi çarşılarda ve pazarlarda bayram hareketliliği yaşanıyor.

Vatandaşlar bayramlık kıyafet, şekerleme, kuruyemiş gibi ihtiyaçları için çarşı ve pazarlarda yoğunluk oluşturdu.

Edirne Tarihi Ali Paşa Çarşısı Dernek Başkanı Yılmaz Sanış, AA muhabirine tarihi çarşılarda bayram hareketliliği yaşandığını söyledi.

Sanış, tüm vatandaşlara hayırlı bayramlar diledi.

Ulus Pazarı Esnaf Kooperatifi (UPEK) Yönetim Kurulu Üyesi Barış Atkoşan, koronavirüs salgını etkilerinin yavaş yavaş sona erdiğini ifade etti.

Vatandaşların kalabalık ortamlara gelme konusunda kendisine güven duyduğunu belirten Atkoşan, "Bayram hareketliği başladı. Bu cumartesi ve pazar günleri daha da artacaktır. Genel itibariyle memnunuz. Yaz sezonunun gelmesiyle birlikte yazlık cıvıl cıvıl ürünler tezgahlara geldi. Ümit ediyoruz ki yaz sezonu daha da iyi geçecek. Şimdiden herkese iyi bayramlar diliyorum." diye konuştu.

Pazarcı Serhat Yıldırım da, pazara Yunanistan ve Bulgaristan'da gelenlerin olduğunu ifade etti.

Edirnelilerin de pazara yoğun ilgi gösterdiğini dile getiren Yıldırım, satışlardan memnun olduklarını kaydetti.

Tarihi çarşılarda ve pazarlarda bayram hareketliliği yaşanıyor
Tarihi çarşılarda ve pazarlarda bayram hareketliliği yaşanıyor
Tarihi çarşılarda ve pazarlarda bayram hareketliliği yaşanıyor
Tarihi çarşılarda ve pazarlarda bayram hareketliliği yaşanıyor
Tarihi çarşılarda ve pazarlarda bayram hareketliliği yaşanıyor
Tarihi çarşılarda ve pazarlarda bayram hareketliliği yaşanıyor
Tarihi çarşılarda ve pazarlarda bayram hareketliliği yaşanıyor
Tarihi çarşılarda ve pazarlarda bayram hareketliliği yaşanıyor
Tarihi çarşılarda ve pazarlarda bayram hareketliliği yaşanıyor

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GAZİANTEP'TE ÇARŞILARDA BAYRAM YOĞUNLUĞU GAZİANTEP'TE ÇARŞILARDA BAYRAM YOĞUNLUĞU EMİNÖNÜ'NDE BAYRAM HAREKETLİLİĞİ EMİNÖNÜ'NDE BAYRAM HAREKETLİLİĞİ

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tarihi çarşılarda ve pazarlarda bayram hareketliliği yaşanıyor - Son Dakika


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