Edirne'de tarihi eser operasyonu - Son Dakika

Edirne'de düzenlenen operasyonda Meryem Ana figürlü 2 heykel ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Keşan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Büyük Cami Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi.

Operasyonda 11 ve 8 santimetre uzunluğunda Meryem Ana figürlü heykelcikler ele geçirildi.

Olayla ilgili A.Y gözaltına alındı.