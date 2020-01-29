Edirne'de tarihi eser operasyonu - Son Dakika

Edirne'de tarihi eser operasyonu
6 saat önce
Edirne'de düzenlenen operasyonda Meryem Ana figürlü 2 heykel ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 05:48 Kaynak: AA
Edirne'de düzenlenen operasyonda Meryem Ana figürlü 2 heykel ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Keşan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Büyük Cami Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi.
Operasyonda 11 ve 8 santimetre uzunluğunda Meryem Ana figürlü heykelcikler ele geçirildi.
Olayla ilgili A.Y gözaltına alındı.
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