Edirne'de tarihi eser operasyonu - Son Dakika
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Edirne'de tarihi eser operasyonu

6 saat önce

Edirne'de düzenlenen operasyonda Meryem Ana figürlü 2 heykel ele geçirildi.

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Edirne'de düzenlenen operasyonda Meryem Ana figürlü 2 heykel ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Keşan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Büyük Cami Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi.

Operasyonda 11 ve 8 santimetre uzunluğunda Meryem Ana figürlü heykelcikler ele geçirildi.

Olayla ilgili A.Y gözaltına alındı.

Meryem Ana, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 05:48 Kaynak: AA
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