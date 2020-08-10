Edirne'de tarihi eser operasyonu - Son Dakika

Edirne'nin Enez ilçesinde düzenlenen operasyonda çok sayıda tarihi eser olduğu değerlendirilen sikke ve obje ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Keşan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Sütçüler Köyünde bir eve operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada, çeşitli ebatlarda 9 adet heykel ve heykel parçası, 2 adet vazo, 4 adet toprak pipo, 470 adet farklı şekil ve ibareler bulunan metal ve topraklanmış sikke, 450 adet metal obje, 2 adet metal arama detektörü ve 1 adet detektör kulaklığı ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi jandarmadaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.