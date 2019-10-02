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Edirne'de tarihi köprülerdeki restorasyon

1 saat önce

AK Parti Edirne İl Başkanı İlyas Akmeşe, tarihi Meriç Köprüsü'ndeki restorasyon çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Edirne'de tarihi köprülerdeki restorasyon, System.String[]

AK Parti Edirne İl Başkanı İlyas Akmeşe, tarihi Meriç Köprüsü'ndeki restorasyon çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Akmeşe, yaptığı yazılı açıklamada, bazı yayın organlarında "taşları alan firmaya ödeme yapılamadığı" gerekçesiyle çalışmaların durdurulduğu haberlerinin yayınlandığını belirtti.

Haberlerin gerçeklik payının olmadığını aktaran Akmeşe, "Çalışmalar son hızla devam etmekte, en kısa zamanda da Karaağaç Mahallesi ile kent merkezini birbirine bağlayan tarihi Meriç Köprüsü Edirne halkımızın kullanımına açılacaktır." ifadelerini kullandı.

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Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 05:50 Kaynak: AA
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