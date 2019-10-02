Edirne'de tarihi köprülerdeki restorasyon

Haberlerin gerçeklik payının olmadığını aktaran Akmeşe, "Çalışmalar son hızla devam etmekte, en kısa zamanda da Karaağaç Mahallesi ile kent merkezini birbirine bağlayan tarihi Meriç Köprüsü Edirne halkımızın kullanımına açılacaktır." ifadelerini kullandı.

Akmeşe, yaptığı yazılı açıklamada, bazı yayın organlarında "taşları alan firmaya ödeme yapılamadığı" gerekçesiyle çalışmaların durdurulduğu haberlerinin yayınlandığını belirtti.

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