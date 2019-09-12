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Edirne'de, tarihi köprünün altında define aramışlar

48 dakika önce

EDİRNE'de, Osmanlı Dönemi'nde yaptırılan Yalnızgöz Köprüsü'nün bir ayağının olduğu yerin kazılmasıyla kaçak define arandığı belirlendi.

Edirne'de, tarihi köprünün altında define aramışlar, System.String[]
EDİRNE'de, Osmanlı Dönemi'nde yaptırılan Yalnızgöz Köprüsü'nün bir ayağının olduğu yerin kazılmasıyla kaçak define arandığı belirlendi. Yeniimaret Mahallesi'nin muhtarı Süleyman Amaç, "Burada, polisin yaptığı aramada para bulundu. Parada eski Türkçe yazıyordu ve altın sikke olduğunu söylediler" dedi.
Kentte, 1832 yılında Osmanlı Padişahı 2'nci Mahmut tarafından yapımı düşünülüp, 1842'de Sultan Abdülmecit'in Edirne Sarayı'na geçişi sağlaması için yaptırdığı Yalnızgöz Köprüsü'nün bir ayağında defineciler, kaçak kazı yaptı. 10 bin kişinin yaşadığı Yeniimaret ve Yıldırım mahallelerine geçişlerin sağlandığı Yanlızgöz Köprüsü'ndeki kaçak kazıyı görenlerin aramasıyla polis, inceleme başlattı. Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile Edirne Müze Müdürlüğü yetkililerinin de incelemelerde bulunduğu tarihi köprünün ayağında, 2 metrelik çukur kazıldığı görüldü.
'ALTIN SİKKE BULUNDU'
Kaçak kazıyı görüp, yetkililere bildiren Yeniimaret Mahallesi'nin muhtarı Süleyman Amaç, kazı alanında yapılan incelemede, Osmanlı Dönemi'ne ait olduğu düşünülen sikke bulunduğunu söyledi. Amaç, "Bugün saat 10.00 sıralarında beni mahalleden bir vatandaş telefonla arayarak 'Köprünün ayağını kazmışlar' dedi. Ben de olayı hemen Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve Edirne Müze Müdürlüğü'ne bildirdim. Onların da aramasıyla olay yerine gelen polis, burada inceleme başlattı. Polisin yaptığı aramada para bulundu. Parada eski Türkçe yazıyordu ve altın sikke olduğunu söylediler" diye konuştu.
Polis, kaçak kazı yapanları yakalamak için çalışma başlattı.


Edirne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 04:08 Kaynak: DHA
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