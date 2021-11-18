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Edirne'de tarihi köprünün yakınına çelik konstrüksiyon yaya köprüsü yapılıyor - Son Dakika

Edirne'de tarihi köprünün yakınına çelik konstrüksiyon yaya köprüsü yapılıyor

18.11.2021 14:52
Edirne'de tarihi köprünün yakınına çelik konstrüksiyon yaya köprüsü yapılıyor

Edirne'de Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri ile Kakava Şenlikleri'nin yapıldığı Sarayiçi Adası'na ulaşım için tarihi Kanuni Köprüsü yakınına çelik konstrüksiyon yaya köprüsü yapılmaya başlandı.

Edirne'de Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri ile Kakava Şenlikleri'nin yapıldığı Sarayiçi Adası'na ulaşım için tarihi Kanuni Köprüsü yakınına çelik konstrüksiyon yaya köprüsü yapılmaya başlandı.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Sarayiçi'ne ulaşım için Tunca Nehri üzerinde Kanuni ve Fatih köprülerinin bulunduğunu anımsattı.

Edirne Sarayı kazıları nedeniyle Fatih Köprüsü'nden ulaşımın son yıllarda gerçekleşemediğini, yoğun günlerde de Kanuni Köprüsü'nün yetmediğini ifade eden Gürkan, "Kanuni Köprüsü'nde zaman zaman sıkışmalar, can ve mal kaybına neden olabilecek tehlikelerin yaşandığını gördük ve gerekli çalışmaları yaparak buraya yeni bir yaya köprüsü ihtiyacı ortaya çıktı." dedi.

Sit alanı olması nedeniyle DSİ ve Karayolları Genel Müdürlüğü ile görüşerek yaya köprüsü projesini hazırladıklarını dile getiren Gürkan, 1 milyon 98 bin liraya, ayakları beton ve tamamı çelik konstrüksiyondan oluşan köprüyü yapmaya başladıklarını ifade etti.

Gürkan, 65 metrelik köprünün tarihi köprüye 60 metre uzakta olacağını belirterek, "Hem doğayla uyumlu olsun istedik hem de insanların kolayca kullanabilmesini istedik. Engelliler için de gidiş ve geliş rampaları hazırlandı." diye konuştu.

Öte yandan Gürkan, okullarda öğrencilerin su ihtiyacını karşılayabilmesi için sebil koymak istediklerini, konuyla ilgili Edirne Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile görüşeceklerini kaydetti.

Gürkan ayrıca kentteki bazı şehir aydınlatmalarının da yenilendiğini sözlerine ekledi.

Edirne'de tarihi köprünün yakınına çelik konstrüksiyon yaya köprüsü yapılıyor
Edirne'de tarihi köprünün yakınına çelik konstrüksiyon yaya köprüsü yapılıyor
Edirne'de tarihi köprünün yakınına çelik konstrüksiyon yaya köprüsü yapılıyor
Edirne'de tarihi köprünün yakınına çelik konstrüksiyon yaya köprüsü yapılıyor
Edirne'de tarihi köprünün yakınına çelik konstrüksiyon yaya köprüsü yapılıyor

Recep Gürkan, Tunca Nehri, Edirne, Fatih, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'de tarihi köprünün yakınına çelik konstrüksiyon yaya köprüsü yapılıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Edirne'de tarihi köprünün yakınına çelik konstrüksiyon yaya köprüsü yapılıyor - Son Dakika
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