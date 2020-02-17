Edirne'de tarihi semtte ev yangını korkuttu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Edirne'de tarihi semtte ev yangını korkuttu - Son Dakika

Edirne'de tarihi semtte ev yangını korkuttu

7 saat önce

Edirne'de tarihi semtte ev yangını korkuttuEDİRNE'de tarihi yerleşim bölgesi Kaleiçi semtinde, açık unutulan elektrikli battaniyeden çıktığı iddia edilen yangında iki katlı evin üst katı hasar gördü.

Edirne'de tarihi semtte ev yangını korkuttu

EDİRNE'de tarihi yerleşim bölgesi Kaleiçi semtinde, açık unutulan elektrikli battaniyeden çıktığı iddia edilen yangında iki katlı evin üst katı hasar gördü. Mahallede paniğe yol açan yangına kısa sürede müdahale eden İtfaiye ekipleri, alevleri büyümeden kontrol altına aldı.

Yangın, akşam saatlerinde Mithatpaşa Mahallesi Gazeteci Mehmet Karagöz Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, iki katlı bir evin ikinci katından dumanlar yükselmeye başladı. Açık unutulan elektrikli battaniyenin alev aldığı belirtilen yangın kısa sürede tüm daireyi etkisi altına aldı. Dumanları fark eden mahalleli itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen İtfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.

C.B. isimli vatandaşın kiracı olarak yaşadığı öğrenilen dairede çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, vatandaşlar da tedirgin gözlerle müdahaleyi izledi. Polisin güvenlik önlemi aldığı evin Doğalgaz ekipleri tarafından da önlem amaçlı gazı kesildi. Polisin yangınla ilgili soruşturması sürüyor.

Edirne'de tarihi semtte ev yangını korkuttu

İtfaiye, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 06:49 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Otoyolda lastiği patlayan kamyonete yardım etmek isteyenlere tır çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
İki gündür haber alınamayan 46 yaşındaki adam, evinde ölü bulundu Van, 2 dakika arayla meydana gelen depremlerle sarsıldı Bitlis'te meydana trafik kazasında, aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
01:41 Keremcem: Her şey çok güzel gidiyor
01:41 Hande Doğandemir yalnızları oynadı!
01:41 Öykü Çelik: Sevgili diye yazmayın!
00:51 Serdar Ortaç, birlikte stüdyoya girdiği sevgilisine taktik verdi: Kızım asabi olmasana
00:19 Matrix 4 filminin çekimlerinden ilk görüntüler sızdırıldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2020 01:50:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Edirne'de tarihi semtte ev yangını korkuttu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]