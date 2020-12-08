Edirne'de tarihi ve kültürel eserleri gösteren yönlendirme tabelaları yenileniyor - Son Dakika

Edirne'de, tarihi ve kültürel eserleri gösteren yönlendirme tabelaları yenileniyor.

Edirne Valiliğince kentin turizm potansiyelinin öne çıkarılması amacıyla yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Yapılan çalışmayla, tabelalara Kültür ve Turizm Müdürlüğünün belirlediği ancak yönlendirmelerde yer almayan destinasyonlar eklendi.

Valilikçe yaptırılan tarihi, kültürel ve turist alanları gösterir kahverengi tabelalar İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve belediye ekiplerince 42 noktada yerlerine takılmaya başlandı.