EDİRNE'DE TARLALAR DRONE İLE İLAÇLANIYOR - Son Dakika

EDİRNE'DE TARLALAR DRONE İLE İLAÇLANIYOR

EDİRNE'de üreticiler traktörle ilaçladıkları tarlalarını maliyeti ve ilaç kullanımı düşük, çevreye ve hayvanlara zararı az olduğu belirtilen drone ile havadan ilaçlatmayı tercih ediyor.

EDİRNE'de üreticiler traktörle ilaçladıkları tarlalarını maliyeti ve ilaç kullanımı düşük, çevreye ve hayvanlara zararı az olduğu belirtilen drone ile havadan ilaçlatmayı tercih ediyor. Ziraat Mühendisi Burçak Sevim, drone ile ilaçlamanın daha etkili ve zararsız olduğunu belirterek, "İlaç miktarında tarlaya düşen ilaç miktarını düşürüyoruz. Daha az ilaçla daha fazla yer ilaçlıyoruz. Tarım alanlarını ilaçladığımızda yüzde 20 daha az ilaç kullanımı yaptığımı tespit ettik" dedi.

Edirne'de bazı çiftçiler tarlalarını traktör yerine daha ekonomik ve çevreye daha az zarar verdiği için drone ile ilaçlatmaya başladı. Sarayakpınar ve Ekmekçi köylerinde bazı tarlalara deneme amacıyla drone ile havadan ot ilacı atıldı. Keşan ilçesinde bir firmada Ziraat Mühendisi olarak görev yapan drone pilotu Burçak Sevim tarafından önceden rotası oluşturulan ayçiçeği tarlası kısa sürede ilaçlama yapıldı. Haznesine 10 litreye kadar ilaç koyulan drone yerden 1 metre yükselerek verilen koordinatlarda ilaçlamayı gerçekleştirdi. Drone ile ilaçlama traktör ile ilaçlamaya kıyasla hem ekonomik hem de çevreye ve hayvanlara daha az zarar verdiği gerekçesiyle tercih edilirken üretici bu teknolojiyi kullanarak fazla emek vermeden tarlasını ilaçlatmanın keyfini yaşıyor.

'DOĞAYA VE HAYVANLARA DAHA AZ ZARAR VERİYOR'

Ziraat Mühendisi Burçak Sevim, drone ile ilaçlamanın traktörle ilaçlamayla kıyasla daha ekonomik ve çevreci olduğunu belirterek, "Drone ile ayçiçeği, kanola, buğday ve mısırın yanı sıra meyve bahçesi sebze bahçeleri ilaçlama yaptığımız yerlerdir. İlaç miktarında tarlaya düşen ilaç miktarını düşürüyoruz. Daha az ilaçla daha fazla yer ilaçlıyoruz. Tarım alanlarını ilaçladığımızda yüzde 20 daha az ilaç kullanımı yaptığımı tespit ettik. Bu da doğaya verdiğimiz zehir miktarında azalma olduğunu söyle biliriz. Traktörün yapmış olduğu ilaçlamanın etkisini yakalamış olduğumuz oranlar, drone ile dekara düşmesi gereken miktarı azaltarak aynı etkiyi alabiliyoruz. Çünkü atılan ilaç bitkiye daha çok etki yapıyor. Bu hem ekonomi sağlarken hem de doğaya ve hayvanlara az zarar veriyor. Drone ile yabancı ot ilaçlamalarından, mantar ilaçlamalarına böcek ilaçlamasına kadar her türlü yukardan ilaçlama yapıyoruz. Ayrıca farklı bir grup ile bitki sağlığını drone ile takip ettiğimiz grubumuz var. Asıl hedefimiz bitki sağlığını takip edip sağlıksız olan yerleri drone ile noktasal ilaçlama yapmak" dedi.

'DRONE İLE 10 DAKİKADA, 10 DÖNÜMÜ İLAÇLIYORUZ'

Traktörle ilaçlama yapıldığı takdirde tarladaki bitkiye zarar verildiğini ve bunun da ürün kaybına yol açtığını ifade eden Sevim, "Traktörle ilaçlamada uzun bitkiler zarar görüyor. Drone ile ilaçlamada toprağa dokunulmadığı için tarlaya zarar verilmiyor. Traktörle ilaçlamada tarlaya yüzde 5 zarar verilir. Drone ilaçlamada bu kayıp söz konusu olmaz. Bu çok büyük bir rakamdır. Bu da üreticiye hem maddi hem manevi olarak yansır. Milli ekonomiye de katkısı çoktur. İnsanların çok büyük ön yargısı da var, 'bu kadar az miktarda ilaçla bu kadar büyük tarla ilaçlanır mı?' diye, fakat ilaçlama yaptıktan sonra neyin ne olduğunu görüyorlar. Ön yargıları kırılmış oluyor. Drone ile 10 dakikada, 10 dönümü ilaçlıyoruz. Artısı çok sadece 25 kilometreden fazla esen rüzgarda çalışamıyoruz" diye konuştu.

İLAÇLAMAYI MERAKLI GÖZLERLE İZLEDİLER

Edirneli çiftçiler Sarayakpınar köyünde ayçiçeği tarlasına ot çıkmasına karşın drone ile yapılan ilaçlamayı meraklı gözlerle izlerken bazıları da cep telefonuyla görüntüleri kayıt ederek ilaçlama hakkında bilgi aldı. Drone ile ilaçlamayı izlemeye gelen çiftç Şafak Gündoğan, "Drone ile ilaçlama yapıldığını duyduk ve yerinde görmek için geldik. Başarılı olursa bizde tarlamızı drone ile ilaçlatmayı düşünüyoruz. Traktörle girdiler daha yüksek oluyor" ifadelerini kullandı.

Trakya'da çeltik üreticilerinin daha çok tercih ettiği drone ile ilaçlama yöntemi kanola ile buğday tarlalarında da süne ve diğer hastalıkları önlemek amacıyla uygulanıyor.

EDİRNE'DE TARLALAR DRONE İLE İLAÇLANIYOR

Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.05.2020 09:02 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel EDİRNE'DE TARLALAR DRONE İLE İLAÇLANIYOR - Son Dakika

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