Edirne'de tartıştığı mahallelilere av tüfeğiyle ateş açtı 5 yaralı - Son Dakika

Edirne'de tartıştığı mahallelilere av tüfeğiyle ateş açtı: 5 yaralı

EDİRNE'de Afganistan uyruklu 'Afganlı Mustafa' lakaplı kişi, tartıştığı mahalle sakinlerinin üzerine av tüfeğiyle rastgele açtığı ateşte 2'si kadın 5 kişi yaralandı. Arbedenin yaşandığı mahalleye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edilerek, olaylar önlenirken, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Ateş açan şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.

Edirne'nin Çavuşbey Mahallesi'nde yaşayan Afganistan uyruklu 'Afgan Mustafa' lakaplı kişi, henüz belirlenemeyen nedenle mahalle sakinleri ile tartıştı. Tartışmanın ardından evine gidip av tüfeği alan Afganlı, tartıştığı kişilerin üzerine rastgele ateş açtı. Açılan ateşte 2'si kadın 5 kişi vücutlarına isabet eden saçmalarla yalanırken, mahalleliler ateş açan kişiye saldırınca kaçtı. İhbar üzerine mahalleye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları müdahale ederken, mahalleli iki grup arasında bu kez yumruklu kavga yaşandı. Polis ekipleri yaşanan arbedeyi güçlükle önledi.

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırılarak, tedavi altına alınırken durumlarının iyi olduğu belirtildi. Yaşanan arbede nedeniyle vatandaşların sokağa döküldüğü mahallede koronaviris tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralları da hiçe sayıldı. Polis ekipleri sık sık anons yaparak, vatandaşları evlerine gitmeleri konusunda uyardı. Polis, tüfekle ateş açarak 5 kişiyi yaralayan 'Afganlı Mustafa'yı yakalayarak gözaltına aldı. Açılan ateşte kolundan yaralanan Şaban Makas, olayın göçmen kaçakçılığı yüzünden çıktığını iddia ederek, "Mahallede yaşayan Afgan uyruklu Mustafa isimli şahıs ile 2 kişi arasında kavga çıktı. Daha sonra Afganlı Mustafa, tüfekle ateş etti. İnsanlar kanlar içinde kaçışmaya başladı. Bu sırada bende kolumdan yaralandım" dedi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.