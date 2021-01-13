Taşan derenin yanındaki evde mahsur kalanlar AFAD tarafından kurtarıldı - Son Dakika

Taşan derenin yanındaki evde mahsur kalanlar AFAD tarafından kurtarıldı

Edirne'de sağanağın ardından evlerinde mahsur kalan vatandaşlar, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Edirne'de sağanağın ardından evlerinde mahsur kalan vatandaşlar, AFAD ekiplerince kurtarıldı. Ekipler, Kocasinan Mahallesi Avrupa Kent mevkisinde taşan derenin kenarında bulunan bir evde 4 kişinin mahsur kaldığı ihbarını aldı. Bunun üzerine bölgeye giden ekipler, 4 kişiyi kurtardı. AFAD ekipleri, Tunca Nehri'nin Sarayaiçi mevkisinde taşması sonucu buradaki ve Tavuk Ormanı bölgesindeki sokak hayvanlarını botlarla güvenli bölgelere götürdü. Ekipler, taşkın nedeniyle yolda mahsur kalan bir aracı da kurtardı.

Son Dakika

Galatasaray, Yeni Malatyaspor'dan Youssouf Ndayishimiye'nin transferini bitirmek üzere

Elon Musk bir günde 14 milyar dolar kaybetti, dünyanın en zengini yeniden Jeff Bezos oldu

Son Dakika! SinoVac'tan Türkiye'de de uygulanacak korona aşısıyla ilgili açıklama: Testler aşının güvenli ve etkili olduğunu kanıtlıyor

Karantinayı delmek isteyen kadın kocasına tasma takıp sokakta gezdi

Memur-Sen seyyanen zam talebini Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'a iletti

Dün akşam saatlerinde et ve kemik parçalarının bulunduğu derede ikinci bir çantaya rastlandı

Kocasına yakalanan kadın, sevgilisiyle birlikte balkondan atlamıştı! Yasak aşk vahşetinin tanıkları konuştu

Bu kez yağacak sanki! İstanbul'un yanı başındaki Bolu tamamen beyaza büründü