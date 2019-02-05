Edirne'de Taşıt Sayısı Arttı

Edirne
'de motorlu kara taşıt sayısı geçen seneye oranla yüzde 1,8 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu
Edirne Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Edirne'de 2018 yılı aralık ayı sonunda toplam trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı bir önceki aya göre 15 ve bir önceki yılın aynı ayına göre 2 bin 882 adet arttı. Kentte taşıt sayısı 159 bin 342'ye ulaştı.
Edirne'de trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarında bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış özel amaçlı araç, kamyonet ve motosiklet şeklinde gerçekleşti.
Toplam 159 bin 342 motorlu kara taşıtının 68 bin 802'sini otomobil, bin 892'sini minibüs, bin 877'sini otobüs, 21 bin 456'sını kamyonet, 4 bin 385'ini kamyon, 28 bin 487'sini motosiklet, 320'sini özel amaçlı taşıtlar ve 32 bin 123'ünü de traktörler oluşturdu.
Edirne'de aralık ayında 3 bin 284 adet taşıtın devri yapıldı ve devri yapılan taşıtlar arasında otomobil yüzde 68 ile ilk sırada yer aldı.
Geçen yılın aralık ayı sonu itibariyle Edirne'de bulunan toplam 159 bin 342 motorlu kara taşıtı, Türkiye genelinde bulunan 22 milyon 865 bin 921 adet aracın binde 7'sini oluşturuyor.