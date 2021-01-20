Edirne'de taşkın nedeniyle trafiğe kapatılan tarihi köprüler açıldı - Son Dakika

Edirne'de taşkın nedeniyle trafiğe kapatılan tarihi köprüler açıldı

20.01.2021 11:09
Edirne'de taşkın nedeniyle trafiğe kapatılan tarihi köprüler açıldı, System.String[]

Geçen hafta etkili olan yağışların ardından Tunca Nehri'nin taşması nedeniyle trafiğe kapatılan tarihi köprülerde, su seviyesinin düşmesinin ardından yaya ve araç trafiği sağlanmaya başlandı.

Geçen hafta etkili olan yağışların ardından Tunca Nehri'nin taşması nedeniyle trafiğe kapatılan tarihi köprülerde, su seviyesinin düşmesinin ardından yaya ve araç trafiği sağlanmaya başlandı.

Tunca Nehri'nin debisinin düşüşe geçmesiyle nehir suyu yatağına döndü. Suakacağı İstasyonu'nda yapılan son ölçümlerde Tunca'nın debisi saniyede 40 metreküp olarak ölçüldü.

Nehir suyunun çekilmesinin ardından tarihi köprüler yeniden trafiğe açıldı.

Yağışlarla birlikte debisi 1000 metreküp/saniye seviyelerine çıkan Meriç Nehri'nin debisi de normale dönüyor.

Kirişhane İstasyonu'nda yapılan ölçümlerde nehri debisi 480 metreküp/saniye olarak ölçüldü.

Havzasındaki ve kentteki yoğun yağışlara bağlı olarak Tunca Nehri, Sarayiçi Adası ve kentin farklı yerlerinde taşmış ve ayakları suyla dolan Kanuni ve Saraçhane köprüleri kapatılmıştı.

Yoğun yağışlara bağlı olarak Tunca Nehri, Sarayiçi Adası ve kentin farklı yerlerinde taşmış, ayakları suyla dolan Kanuni ve Saraçhane köprüleri kapatılmıştı.

Tunca Nehri, Saraçhane, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'de taşkın nedeniyle trafiğe kapatılan tarihi köprüler açıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Mesut Özil transferi için teşekkür etmek isteyen taraftar, Emre Belözoğlu'nun HGS borcunu ödedi Kenan Investments, Migros'taki yüzde 11,77'lik payını satıyor Abdurrahman Dilipak koronavirüs aşılamasının durdurulması için mahkemeye başvurdu Kayınpederi tarafından bıçaklanan damat: Eşimi rehin almadım, asıl mağdur benim İstanbul'dan memleketleri Bitlis'e dönüp fabrika açan tekstilci iki kardeş 300 kişiye istihdam sağladı Erkek arkadaşının kalp krizinden öldüğünü öğrendi, hastanede kalbine sıktı Bölgede dengeleri değiştirecek iddia: Esad, İsrail ile anlaşma masasına oturdu Kırmızı gelinliğini giyip Taksim'e çıkan Rus modeli görenler şaşkınlığını gizleyemedi
ABD'de gündem, Trump'ın ABD'de gündem, Trump'ın "Nükleer futbol topu" isimli çantayı Biden'a nasıl teslim edeceği         
12:04
Uzman çavuş ile 4 aylık oğlunun öldüğü yangın kamera Uzman çavuş ile 4 aylık oğlunun öldüğü yangın kamera         
11:54
Tanju Çolak, 32 yıl önce yaşanan kazayı unutmadı! Paylaştığı mesaj duygulandırdı Tanju Çolak, 32 yıl önce yaşanan kazayı unutmadı! Paylaştığı mesaj duygulandırdı         
11:49
Akılalmaz olay! Ailenin kuşu ölünce anne-baba felç geçirdi, kızları ise bayıldı Akılalmaz olay! Ailenin kuşu ölünce anne-baba felç geçirdi, kızları ise bayıldı         
11:41
Survivor yarışmacılarının haftalık kazancı belli oldu Survivor yarışmacılarının haftalık kazancı belli oldu         
11:21
Dünya aşı bulamazken Avrupa israf ediyor: 6 dozluk şişelere 5 doz yazılınca milyonlarca aşı çöpe gitti Dünya aşı bulamazken Avrupa israf ediyor: 6 dozluk şişelere 5 doz yazılınca milyonlarca aşı çöpe gitti         
11:10
Evde doğum yapan kadın bebeğini bıçaklayarak öldürdü Evde doğum yapan kadın bebeğini bıçaklayarak öldürdü         
10:34
Van yüzlerce karganın istilası altında! Sebebi ise güvenlik Van yüzlerce karganın istilası altında! Sebebi ise güvenlik         
09:32
Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor: Gündemde kısıtlamaların esnetilmesi ve aşılama uygulaması var Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor: Gündemde kısıtlamaların esnetilmesi ve aşılama uygulaması var         
09:18
Bunu da gördük! Bir internet sitesi, ücret karşılığında ünlü isimlerden vatandaşlara video göndertmeye başladı Bunu da gördük! Bir internet sitesi, ücret karşılığında ünlü isimlerden vatandaşlara video göndertmeye başladı         
09:09
Evladını arayan anne, duydukları karşısında yıkıldı: Kızına şu an tecavüz ediyorum Evladını arayan anne, duydukları karşısında yıkıldı: Kızına şu an tecavüz ediyorum         
08:35
Ezgi Mola, mutfak tadilatı için 120 bin TL istenince isyan etti: O paraya Beylikdüzü'nden ev alınır Ezgi Mola, mutfak tadilatı için 120 bin TL istenince isyan etti: O paraya Beylikdüzü'nden ev alınır         
08:07
Zeytin yaprağının koronavirüsü parçaladığı bilimsel olarak ortaya kondu Zeytin yaprağının koronavirüsü parçaladığı bilimsel olarak ortaya kondu         
07:59
Kan donduran anlar kamerada! 5'ten geriye saymaya başlayan şüpheliyi kurşuna dizdiler Kan donduran anlar kamerada! 5'ten geriye saymaya başlayan şüpheliyi kurşuna dizdiler         
00:03
Kuzey Makedonya'dan sınır dışı edilen Sedat Peker, Kosova'ya sığındı Kuzey Makedonya'dan sınır dışı edilen Sedat Peker, Kosova'ya sığındı         
23:47
Suluk reklamı yapan Duygu Özaslan dalga konusu oldu: Bittikçe doldurabiliyorum Suluk reklamı yapan Duygu Özaslan dalga konusu oldu: Bittikçe doldurabiliyorum         
23:31
Sağlık Bakanlığı koronavirüs aşısı için 10 kuralı belirledi! 4 gruptakilere aşı yapılmayacak Sağlık Bakanlığı koronavirüs aşısı için 10 kuralı belirledi! 4 gruptakilere aşı yapılmayacak         
21:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2021 12:27:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Edirne'de taşkın nedeniyle trafiğe kapatılan tarihi köprüler açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei