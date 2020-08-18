Edirne'de tatilciler kaplumbağaları elleriyle besliyor - Son Dakika

Edirne'de tatilciler kaplumbağaları elleriyle besliyor

EDİRNE'nin Enez ilçesindeki İncirli Deresi, su kaplumbağalarına ev sahipliği yapıyor.

Edirne'de tatilciler kaplumbağaları elleriyle besliyor, System.String[]

EDİRNE'nin Enez ilçesindeki İncirli Deresi, su kaplumbağalarına ev sahipliği yapıyor. Bölgeye giden tatilciler, kaplumbağaları elleriyle besliyor.

Enez ilçesine bağlı Gülçavuş köyü sahilindeki İncirli Deresi'nde yaşayan binlerce su kaplumbağası, tatilcilerin ilgi odağı oluyor. Tatilciler, derede yaşayan kaplumbağaları her gün ziyaret edip, yanlarında getirdikleri ekmek ve simit ile besliyor. Özelikle çocukların ilgi gösterdiği kaplumbağalar, verilen ekmekleri yemek için birbirleriyle yarışıyor. Kaplumbağaların insanların ellerinden ekmek yediğini duyanlar, beslemek için bölgeye akın ediyor.

'KAPLUMBAĞALAR DOĞAL TEMİZLEYİCİ'Gülçavuş köyünde yaşayan tatilcilerden emekli öğretmen Bahri Kahraman, sahilin simgesi haline gelen su kaplumbağalarına tatilcilerin ekmek ve simit atarak insana alıştırdığını belirtip, "Kaplumbağalar ilk zamanlarda insanlara pek yaklaşmazlar ancak yiyecek aldıkları sürece insanların yanlarına gelmeye başlarlar. Bunlar zaman zaman tatlı sudan gelip denize de gidebiliyorlar. Fakat biz bazen çocuklarla toplayıp, doğdukları yere, tatlı suya geri götürüyoruz. Burada binlerce kaplumbağa var, aynı zamanda çevrede doğal bir temizleyici bunlar. Bu kadar çoğalmaları buradaki bitki yapısıyla alakalı. Derenin her iki tarafında kamış bölgesi var. O bölgelerde kış uykusuna yatıyorlar. İyi de beslendikleri için çok daha fazla yumurtluyorlar. İnsanların da yardımıyla kaplumbağalarımız çoğaldıkça çoğalıyor. Bunu duyan tüm aileler çocuklarını buraya getirir, ekmek atıklarını torbalarına doldurup besler. Onlar için de bir rehabilitasyon oluyor. Çocuklar da çok mutlu oluyor" dedi.'YEMEDİKLERİMİZİ KAPLUMBAĞALARA VERİYORUZ'Su kaplumbağalarını çocuklarıyla birlikte beslemeye gelen Özlem Yavuz, yemedikleri bayatlamış ekmekleri her gün dereye gelerek kaplumbağalara verdiklerini söyledi. Kaplumbağaları elleriyle beslediklerini söyleyen Yavuz, "Buraya yazları geliyoruz. Burayı çok seviyoruz, doğayla iç içe, sosyalleşebiliyoruz. Yemediğimiz ya da bayatlamış ekmeklerimizi de kaplumbağalara veriyoruz. Doymasalar bile biz elimizden geldiğince beslemeye çalışıyoruz" diye konuştu.Ailesiyle birlikte kaplumbağaları beslemeye gelen 10 yaşındaki Yağız Yavuz ise "Kaplumbağaları besliyoruz. Herkes kaplumbağalara önem veriyor burada. Yiyemediğimiz, bayatlamış yiyecekleri onlara atıyoruz" dedi.

Çocuklardan Defne Arslan da, "Her gün uğramaya çalışıyoruz. Ekmeğimiz olmasa da sağdan soldan bulduklarımızı onlara atıyoruz. Biz onlara, onlar da bize alıştı" ifadelerini kullandı.


Enez, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2020 08:25

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Edirne'de tatilciler kaplumbağaları elleriyle besliyor - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Gazeteci Sabahattin Önkibar, koronavirüse yakalandı: Durumum kritik MasterChef Türkiye'de ilk takımlar kuruldu! Seçimlerde yarışmacılar birbirine girdi Çocukların erik kavgasına büyükler de karıştı: 3 ölü, 1 yaralı Portekiz Cumhurbaşkanı, boğulma tehlikesi geçiren kadınları kurtardı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Abdullah Gül'den neden bu kadar korkuyorlar?" sözleri CHP'de rahatsızlık yarattı Mısır Meclisi, Yunanistan ile imzalanan deniz yetki alanları anlaşmasını onayladı Kaza yaptıkları araçtan çıkanlar, çay keyfi yaptılar Kesilen büyükbaş şarbonlu çıktı! Bir mahalle karantinaya alındı AFAD'ın vatandaşların telefonuna gönderdiği 4 mesajın sırrı ortaya çıktı Babasını koronavirüsten kaybeden doktorun "maske" isyanı: Kendi ellerimle toprağa verdim Koronavirüsün ülkemizdeki seyriyle ilgili Bakan Koca'dan bir iyi, bir kötü haber Fenerbahçeli Caner Erkin, koluna kızının dövmesini yaptırdı Survivor yarışmacıları Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı sarmaş dolaş yakalandı Fenerbahçe'nin gündemindeki Sosa, Trabzonspor'un teklifini reddetti Ülkesi açlık kriziyle boğuşan Kuzey Kore lideri Kim'den korkunç talimat: Evcil köpekleri toplayın
İstanbul'da iğrenç olay! Alkol aldıkları evde genç kıza cinsel istismarda bulunan şahıs suçüstü yakalandı İstanbul'da iğrenç olay! Alkol aldıkları evde genç kıza cinsel istismarda bulunan şahıs suçüstü yakalandı         
21:55
Barcelona, teknik direktör Quique Setien'in görevine son verdi Barcelona, teknik direktör Quique Setien'in görevine son verdi         
21:26
Koronavirüsü atlatanlarda sürekli bağışıklık işaretleri tespit edildi Koronavirüsü atlatanlarda sürekli bağışıklık işaretleri tespit edildi         
21:24
Ajax, Barcelona'lı Luiz Suarez'i kadrosuna katmak istiyor Ajax, Barcelona'lı Luiz Suarez'i kadrosuna katmak istiyor         
20:56
Eski Manchester United'lı kaleci Howard'ın eşi Segura, transparan pozuyla büyüledi Eski Manchester United'lı kaleci Howard'ın eşi Segura, transparan pozuyla büyüledi         
20:24
Ege Denizi'ndeki sarsıntıyı değerlendiren Prof. Dr. Hasan Sözbilir, deprem beklenen 9 ili uyardı Ege Denizi'ndeki sarsıntıyı değerlendiren Prof. Dr. Hasan Sözbilir, deprem beklenen 9 ili uyardı         
20:07
Eski Beşiktaşlı Ricardo Quaresma, Altay ile anlaştı Eski Beşiktaşlı Ricardo Quaresma, Altay ile anlaştı         
19:56
Türk dizilerinin sıkı takipçisi Cardi B'den yönetmenlere çağrı: Bir sultan dizisi daha yapar mısınız? Türk dizilerinin sıkı takipçisi Cardi B'den yönetmenlere çağrı: Bir sultan dizisi daha yapar mısınız?         
19:39
Babası ve amcasının katilini 8 yıl sonra öldürdü Babası ve amcasının katilini 8 yıl sonra öldürdü         
19:02
Erzincan'da koronavirüs vaka sayıları arttı acil olmayan ameliyatlar ertelendi Erzincan'da koronavirüs vaka sayıları arttı acil olmayan ameliyatlar ertelendi         
19:00
Ünlü oyuncu Ozan Güven, darp iddialarına üç kelimeyle yanıt verdi Ünlü oyuncu Ozan Güven, darp iddialarına üç kelimeyle yanıt verdi         
18:35
CHP ilçe yöneticisi, boşandığı eşini ve ev sahibini öldürdü CHP ilçe yöneticisi, boşandığı eşini ve ev sahibini öldürdü         
18:34
Rize İl Sağlık Müdürlüğü'nden koronavirüs uyarısı: Risk hiç olmadığı kadar büyük Rize İl Sağlık Müdürlüğü'nden koronavirüs uyarısı: Risk hiç olmadığı kadar büyük         
18:19
Dikkatsiz sürücülerin zincirleme trafik kazası, kameralar tarafından böyle görüntülendi Dikkatsiz sürücülerin zincirleme trafik kazası, kameralar tarafından böyle görüntülendi         
17:05
Bilim insanları çekirgeleri bomba uzmanına dönüştürdü Bilim insanları çekirgeleri bomba uzmanına dönüştürdü         
15:51
Kızına sade bir doğum günü yapan Seda Bakan, doğallığıyla takipçilerinden tam not aldı Kızına sade bir doğum günü yapan Seda Bakan, doğallığıyla takipçilerinden tam not aldı         
14:46
Trafik kazası geçiren futbolcu Melih Vardar hayatını kaybetti Trafik kazası geçiren futbolcu Melih Vardar hayatını kaybetti         
14:42
Eski gelin adayı Hanife Gürdal'ın kız kardeşi Hamide Gürdal, pozlarıyla sosyal medyada gündem oldu Eski gelin adayı Hanife Gürdal'ın kız kardeşi Hamide Gürdal, pozlarıyla sosyal medyada gündem oldu         
14:18
Son Dakika: İdlib'de Türk-Rus ortak devriyesine saldırı Son Dakika: İdlib'de Türk-Rus ortak devriyesine saldırı         
14:17
Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz'ın yaş farkı sosyal medyada tiye alındı Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz'ın yaş farkı sosyal medyada tiye alındı         
14:04
Sivas'ta yaşayan emekli vatandaş, 100 bin lira vermelerine rağmen satmadığı 1974 model minibüse gözü gibi bakıyor Sivas'ta yaşayan emekli vatandaş, 100 bin lira vermelerine rağmen satmadığı 1974 model minibüse gözü gibi bakıyor         
13:55
Bodrum'a demirleyen mega yat Scheherazade'ye 3 milyon TL'lik yakıt ve gıda ikmali yapıldı Bodrum'a demirleyen mega yat Scheherazade'ye 3 milyon TL'lik yakıt ve gıda ikmali yapıldı         
13:27
17 Ağustos gecesi kaydedildi, 21 yıl sonra bugün sosyal medyayı salladı! Depremin en dramatik videosu 17 Ağustos gecesi kaydedildi, 21 yıl sonra bugün sosyal medyayı salladı! Depremin en dramatik videosu         
12:46
Şarkıcı Madonna, doğum gününü pasta yerine uyuşturucu madde kullanarak kutladı Şarkıcı Madonna, doğum gününü pasta yerine uyuşturucu madde kullanarak kutladı         
12:41
Dünyanın en zehirli yılanlarından Dünyanın en zehirli yılanlarından "koca engerek" Malatya'da görüldü         
12:07
Sinirlerine hakim olamayan Victor Lindelöf, takım arkadaşı Bruno Fernandes'e küfürler savurdu Sinirlerine hakim olamayan Victor Lindelöf, takım arkadaşı Bruno Fernandes'e küfürler savurdu         
12:02
Bomba iddia: Eğlencenin dozunu kaçıran Şeyma Subaşı'nın evine polis baskını Bomba iddia: Eğlencenin dozunu kaçıran Şeyma Subaşı'nın evine polis baskını         
11:58
Tam 21 yıl önce bugün! 17 Ağustos depreminden tüyler ürperten görüntü Tam 21 yıl önce bugün! 17 Ağustos depreminden tüyler ürperten görüntü         
11:19
Acun Ilıcalı ayak tenisi oynadı, Demet Akbağ yorumladı Acun Ilıcalı ayak tenisi oynadı, Demet Akbağ yorumladı         
10:49
Çocukken yakalandığı hastalık yüzünden vücudu pullanan genç adam Çocukken yakalandığı hastalık yüzünden vücudu pullanan genç adam "Arap zamkı" sayesinde sağlığına kavuştu         
10:28
Yeni Zelanda'da 58 yeni vaka görüldü, seçimler bir ay ertelendi Yeni Zelanda'da 58 yeni vaka görüldü, seçimler bir ay ertelendi         
09:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2020 08:56:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Edirne'de tatilciler kaplumbağaları elleriyle besliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei