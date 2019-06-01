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Edirne'de 'tefecilik' operasyonu: 8 tutuklama

50 dakika önce

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince merkez olmak üzere ilçelerinde, Çanakkale, Tekirdağ ve İstanbul'da eş zamanlı düzenlenen 'tefecilik' operasyonunda toplam 11 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne'de 'tefecilik' operasyonu: 8 tutuklama, System.String[]
Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince merkez olmak üzere ilçelerinde, Çanakkale, Tekirdağ ve İstanbul'da eş zamanlı düzenlenen 'tefecilik' operasyonunda toplam 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 8'i çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak ceza evine konuldu.

Operasyon kapsamında, şüphelilerin ev, iş yeri ve eklentilerinde yapılan aramalarda; 11 adet 35 bin TL değerinde ilamsız ödeme emri, 6 adet 150 bin TL değerinde dolu senet, 1 adet ruhsatsız tabanca, 197 adet fişek, 31 bin TL para, 4 adet cep telefonu, 3 adet çeşitli ebatları bıçak, 9 adet banka dekontu, 4 adet 418 bin 333,79 TL bakiyesi bulunan vadeli mevduat cüzdanı, 10 adet 46 mağdura ait üzerinde isim, miktar ve tarih bulunan alacak- verecek çizelgesi, 2 adet flash bellek, 3 adet hafıza kartı, 1 adet laptop, 12 adet tapu ele geçirildiği öğrenildi.

11 şüpheli, Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünün ardından Edirne Adliyesine sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan 11 şüpheliden 8'i tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - EDİRNE
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 11:23 Kaynak: İHA
Edirne İl Jandarma Komutanlığı, Edirne, 3. Sayfa
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