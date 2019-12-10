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Edirne'de tefecilik operasyonunda 4 tutuklama

6 saat önce

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde, farklı illerdeki üreticilerden parasını ödemeden aldıkları 3 milyon lira değerindeki sebze- meyveyi satıp, elde ettikleri para ile tefecilik yaptıkları belirlenerek jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalanarak, gözaltına alınan 8 kişiden 4'ü tutuklandı.

Edirne'de tefecilik operasyonunda 4 tutuklama, System.String[]

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde, farklı illerdeki üreticilerden parasını ödemeden aldıkları 3 milyon lira değerindeki sebze- meyveyi satıp, elde ettikleri para ile tefecilik yaptıkları belirlenerek jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalanarak, gözaltına alınan 8 kişiden 4'ü tutuklandı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir çetenin Uzunköprü ve Muğla'daki üreticilerden, 3 milyon TL sebze-meyve alıp, parasını ödemediğini, sattıkları ürünlerden elde edilen parayla da tefecilik yaptığını belirledi. Jandarma, çete üyeleri ile adreslerini tespit edip, 12 adrese eş zamanlı operasyon yaptı. 8 çete üyesi yakalanarak, gözaltına aldı. Çetenin, para verdikleri kişilerden alacaklarını tehdit ya da şiddet kullanarak, tahsil ettikleri de belirlendi. Operasyon kapsamında 1 kurusıkıdan bozma tabanca, 15 mermi, 10 boş senet, 6 alacak- verecek çizelgesi, 3 milyon lira değerinde 5 çek, 8 senet ve 45 bin lira ele geçirildi.Şüphelilerden 2'si savcılıkça serbest bırakıldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen S.Ç. ve E.D., çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, M.Y., B.Y., S.Y. ve C.Y. tutuklanarak, cezaevine konuldu.


Uzunköprü, Jandarma, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 05:47 Kaynak: DHA
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