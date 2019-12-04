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Edirne'de tefecilik operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı

6 saat önce

Edirne'de düzenlenen tefecilik operasyonunda 8 şüpheli yakalandı.

Edirne'de tefecilik operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı, System.String[]

Edirne'de düzenlenen tefecilik operasyonunda 8 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen çalışma sonucu, Türkiye'nin çeşitli illerindeki sebze ve meyve üreticilerini dolandırdıkları, elde edilen parayla tefecilik yaptıkları, cebir, şiddet ve tehdit kullanarak alacaklarını tahsil ettikleri iddiasıyla bazı şüphelilerin evine operasyon düzenlendi.

Eş zamanlı 12 adrese düzenlenen operasyonda, 15 kuru sıkıdan bozma tabanca, 9 tabanca mermisi, 10 boş senet, 6 adet 3 milyon lira tutarında alacak verecek çizelgesi, 5 çek, 8 senet ve 45 bin lira ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 8 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Jandarma, Edirne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 03:44 Kaynak: AA
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