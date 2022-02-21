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Edirne'de tekstil atıklarından elde edilen gelirle çocuk parkları yapılacak - Son Dakika

Edirne'de tekstil atıklarından elde edilen gelirle çocuk parkları yapılacak

21.02.2022 15:40
Edirne'de tekstil atıklarından elde edilen gelirle çocuk parkları yapılacak

Edirne'nin Keşan ilçesinde, geri dönüşüme kazandırılacak tekstil atıklarından elde edilen gelir ile çocuk parkları yapılacak.

Edirne'nin Keşan ilçesinde, geri dönüşüme kazandırılacak tekstil atıklarından elde edilen gelir ile çocuk parkları yapılacak.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, ilçe genelinde 104 farklı noktaya tekstil geri dönüşüm kumbaraları konduğunu belirtti.

Tekstil geri dönüşüm kumbaraları ile Keşan'a her yıl en az bir tema içerikli çocuk parkı kurmayı planladıklarını, atıkların geri dönüşüm sayesinde değerleneceğini vurgulayan Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Hem çevreyi koruyacağız hem de çocuklara yeni yaşam alanları üreteceğiz. Atacağınız her ürün, vatandaşlarımıza hizmet olarak geri dönecek. Kullanılmış giysi, ayakkabı, çanta, oyuncak, tüm tekstil ürünleri Sıfır Atık Projemiz kapsamında burada toplanacak.

Tekstil ve kullanılmayan eşyalar, şehrimize temalı parklar ve semt sahaları olarak geri dönecek. Keşan içinde 82, mücavir alanlarımızda 22 olmak üzere toplamda 104 geri dönüşüm noktasından kumbaralarımıza ulaşabilirsiniz."

Helvacıoğlu, eskiyen kıyafetlerin çöpe değil atık toplama kumbaralarına atılması çağrısında bulundu.

Edirne'de tekstil atıklarından elde edilen gelirle çocuk parkları yapılacak

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Mustafa Helvacıoğlu, geri dönüşüm, Edirne, Keşan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'de tekstil atıklarından elde edilen gelirle çocuk parkları yapılacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Edirne'de tekstil atıklarından elde edilen gelirle çocuk parkları yapılacak - Son Dakika
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