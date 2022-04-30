Edirne'de tekstil ürünü ve pamuk taşıyan tırın dorsesi yandı - Son Dakika
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Edirne'de tekstil ürünü ve pamuk taşıyan tırın dorsesi yandı

30.04.2022 12:12
Edirne'de tekstil ürünü ve pamuk taşıyan tırın dorsesi yandı

Edirne'de hareket halindeyken yanan, tekstil ürünü ve pamuk yüklü tırın dorsesi kullanılamaz hale geldi.

Edirne'de hareket halindeyken yanan, tekstil ürünü ve pamuk yüklü tırın dorsesi kullanılamaz hale geldi.

Ukrayna uyruklu Vladimir Stefan'ın kullandığı RTA 462998 plakalı tırın dorsesi, Edirne- Havsa Otoyolu'nda seyir halindeyken alev aldı.

Bu şekilde bir süre seyreden tırı, diğer sürücüler Söğütlü Dere Köprüsü yakınlarında durdurdu.

Tavan kısmı yanan tıra diğer sürücüler araçlarındaki yangın söndürücü tüplerle müdahale etti ancak alevler kontrol altına alınamadı.

Alevlerin büyümesi üzerine sürücü Stefan, tırı dorsesinden ayırdı. Tekstil ürünü ve pamuk yüklü dorse tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Polis olay yerinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Tır şoförüne yangını haber veren sürücü Hikmet Çalışkan, gazetecilere, İstanbul'dan Bulgaristan'a yolculuk yaptıkları esnada yangına denk geldiklerini söyledi.

Önlerinde seyreden tırın bir anda alev aldığını belirten Çalışkan, "Yolda giden tırın dorsesi alev alev yanıyordu, biz durdurduk. Haberi yok, alevlerle gidiyordu yolda. Kornaya bastık sürekli, durdu sonra. Tırın büyük yangın söndürücüsü de yoktu. Olsaydı alevler sönerdi. Biz de söndürmeye yardımcı olduk ama sönmedi." dedi.

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Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Ukrayna, Yangın, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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