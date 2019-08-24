Edirne'de "Temiz Okul Temiz Toplum Projesi"

Edirne Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde başlatılan "Temiz Okul Temiz Toplum Projesi" kapsamında hükümlüler kentteki okullarda boya, tadilat ve temizlik çalışması yaptı.

Edirne Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Vali Ekrem Canalp ve Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak öncülüğünde Edirne Denetimli Serbestlik Müdürü Mustafa Yıldır'ın teşvikiyle infaz süreci devam eden 18 hükümlünün boya, badana kursuna katıldığı belirtildi.

Kurs açılırken hükümlülere meslek edindirmek ve aynı zamanda okulların boyanmasının hedeflendiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kurs sürecince okullarda devam eden iş ve işlemler infaz koruma memuru Ertan Hayırlı ve öğretmen Aylin Akyol ile tadilat ve zımpara işlemlerinde infaz koruma memurları Fatih Akça ve Erkan Oruç tarafından takip edilmiştir. Yaz tatili boyunca 34 okulumuzun boya badana ve çeşitli tadilatları gerçekleştirilmiş aynı zamanda hükümlülerimizin sertifika sahibi olmaları sağlanmıştır. Yapılan etkinliğe Edirne Cumhuriyet Başsavcı Vekilimiz Sayın Eşref Çağdaş Bal, Edirne Denetimli Serbestlik Savcımız Ulaş Yılmaz ile diğer Cumhuriyet Savcılarımız maddi manevi destekte bulunmuş, Edirne Milli Eğitim Müdürlüğü de araç ve malzeme destekleriyle bu anlamlı etkinliğe katkı sunmuştur."

Açıklamada görüşlerine yer verilen Edirne Denetimli Serbestlik Müdürü Mustafa Yıldır ise şu ifadeleri kullandı:

"Valimiz ve başsavcımız tarafından öncülüğü yapılan okullarımızın boya ve tadilatı konularında; okullarımızda denetimli serbestlik hükümlülerine sağlanan meslek edinme ve aynı zamanda okullarımızın boya ve tadilatlarını yapmak sureti ile topluma kaynaşımlarına yönelik bu çalışmadan memnuniyetimi ve Milli Eğitim Müdürümüz, okul müdürlerimiz ve kurumumuzda çalışmaya destek veren mesai arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunar, benzer çalışmaların artarak devamını temenni ederim."