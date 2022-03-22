Edirne'de temizlik görevlisinin süpürgesiyle oynayan köpek yavrusu gülümsetti - Son Dakika
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Edirne'de temizlik görevlisinin süpürgesiyle oynayan köpek yavrusu gülümsetti

22.03.2022 14:34
Edirne'de temizlik görevlisinin süpürgesiyle oynayan köpek yavrusu gülümsetti

Edirne'de temizlik görevlisinin caddeyi süpürürken köpek yavrusunun süpürgeyle oynaması ve işçinin köpeğe söylediği sözler izleyenleri gülümsetti.

Edirne'de temizlik görevlisinin caddeyi süpürürken köpek yavrusunun süpürgeyle oynaması ve işçinin köpeğe söylediği sözler izleyenleri gülümsetti.

Edirne Belediyesinde 20 yıldır temizlik görevlisi olarak çalışan Recep İrden'in (51), Saraçlar Caddesi'nde temizlik yaptığı sırada yanına köpek yavrusu gelerek oynamaya başladı.

Köpeğin süpürgeyle oyununa müdahale etmeyen İrden, bir süre oynadığı hayvanı kucağına alarak sevdi. Bu sırada köpeğe esprili bir şekilde, "Oğlum bak git." dedi.

İrden'in yavru köpekle görüntüsü bir arkadaşı tarafından telefonla kayda alındı. Belediye de bu görüntüleri sosyal medya hesaplarından, "Bizdeki 'Oğlum bak git' sevgiden" başlığıyla paylaştı.

İrden, gazetecilere yaptığı açıklamada, hayvanları çok sevdiğini söyledi.

Görevini yaparken elinden geldiği beslemeye çalıştığı hayvanlarla iç içe olmayı sevdiğini anlatan İrden, "Güzel bir yavru köpeğimiz, beni uzaktan görmüş çalışırken. Bir çocuk gibi o da süpürgenin hareketlerinden etkilendi. Yanıma geldi, atladı, zıpladı. Biraz sevdim, sonra başka bir köpeğin arkasına takılıp gitti. Keşke imkanım olsa ona bakabilsem ama apartmanda oturduğumuz için olmuyor." dedi.

Sosyal medyadaki olumlu tepkilere teşekkür eden İrden, "Demek ki bir duyarlılık var. Sadece insanlara ait olmayan dünyada hayvanların da yaşama hakları var. Ben de mizahi olsun diye 'Oğlum bak git' dedim." sözlerine yer verdi.

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Saraçlar Caddesi, Edirne, Oğlum, Köpek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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