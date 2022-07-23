Edirne'de termometreler 43 dereceyi gördü, sıcak hava bunalttı - Son Dakika
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Edirne'de termometreler 43 dereceyi gördü, sıcak hava bunalttı

23.07.2022 18:04
Edirne'de termometreler 43 dereceyi gördü, sıcak hava bunalttı

EDİRNE'de termometreler 43 dereceyi gösterirken, sıcaktan bunalan vatandaşlar serinlemek için gölge yerlere akın etti.

EDİRNE'de termometreler 43 dereceyi gösterirken, sıcaktan bunalan vatandaşlar serinlemek için gölge yerlere akın etti. Vatandaşlar, Meriç Nehri kenarındaki çay bahçeleri ve ağaç altlarını doldurdu, cadde ve sokaklar boş kaldı.

Avrupa'yı kavuran sıcak hava dalgası, Edirne'de etkili olmaya başladı. Termometrelerin 43 dereceyi gösterdiği kentte, sıcaktan bunalanlar serinlemek için gölge alanlara akın etti. Sıcak hava nedeniyle Edirneliler dışarı çıkmayınca cadde ve sokaklar boş kaldı. Sokaklarda az da olsa dolaşanların büyük bölümünü çevre illerden ve komşu ülke Bulgaristan'dan gelen turistler oluşturdu. Bazıları serinlemek için dondurmacılarının önünde kuyruk oluşturdu. Trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi'nde sıcak havadan kaçanlar, gölgelik alanların bulunduğu işletmelere akın etti. Bazı kişiler ise serinlemek için Meriç Nehri kıyısındaki çay bahçelerini tercih etti. Meteoroloji yetkilileri sıcak havanın kentte önümüzdeki hafta boyunca etkili olacağını açıkladı.

SICAK HAVA UYARISI Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada sıcaklığın, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ın batısında 3 ile 5 derece daha artarak hafta boyunca etkili olacağı belirtildi. Uzmanlar, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak havada 11.00 ve 16.00 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olanların sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.'NEFES ALAMIYORUZ'Edirne'de sıcak hava nedeniyle zor anlar yaşadıklarını ve nefes almakta zorlandığını söyleyen Gizem Çavuşoğlu, "Nefes alamıyoruz. Edirne'nin sıcağından, zaten dışarıya çıktığımız andan itibaren terler sırtımızdan akmaya başlıyor. Nefes almakta o kadar zorlanıyorum ki şu anda oturacak bir yer bakıyorum. Her yer güneş. Gölge bir yer bulamıyorum. O yüzden temennim bir an önce yazın bitmesi. Edirne'nin kışı da çok kötü aslında, yazı da. Ortası olmayan bir şehir olduğu için çok da bir şey beklememek ya da şaşırmamak lazım bu olaya. Nem de çok fazla, sıcaklık olması gerekenin çok üstünde. Çok bunaldık" dedi.

İstanbul'dan Edirne'ye ailesiyle gezmeye gelen Nevzat Baybek de "Burası İstanbul'dan sıcak. Allah yardımcımız olsun. Çok sıcak yani biz de 'Oturalım, dondurma yiyelim' dedik. Televizyonda 38 söyledi ama 40-42 derece var. Biz de gölge bulduk, kendimizi buraya attık" diye konuştu.


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Dünya Kürek Federasyonu yetkilileri, Meriç Nehri'nde inceleme yaptı Dünya Kürek Federasyonu yetkilileri, Meriç Nehri'nde inceleme yaptı
Kaynak: DHA

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