Yunanistan'a kaçmak isteyen 8 FETÖ şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
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Yunanistan'a kaçmak isteyen 8 FETÖ şüphelisi tutuklandı

26.05.2022 16:54
Yunanistan'a kaçmak isteyen 8 FETÖ şüphelisi tutuklandı

EDİRNE'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 10 FETÖ şüphelisinden 8'i, tutuklandı.

EDİRNE'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 10 FETÖ şüphelisinden 8'i, tutuklandı.

Güvenlik güçleri tarafından dün İpsala ilçesinde 1'inci derece askeri yasak bölgede düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 10 FETÖ şüphelisi yakalanıp gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarma ekiplerine teslim edildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.K., E.Ç., Ü.O., Ş.G., O.K., R.B., M.K. ve S.İ. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

4 FETÖ VE 1 PKK ŞÜPHELİSİ YAKALANDI

Öte yandan Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 FETÖ ve 1 PKK şüphelisi yakalandı. Güvenlik güçleri, Meriç ilçesinde 1'inci derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrolde Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı belirlenen FETÖ şüphelileri A.G., Y.Y., B.D. ve R.D.'yi yakalayıp gözaltına aldı. Merkezde ise güvenlik güçleri 1'inci derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, Yunanistan'a kaçmak isteyen terör örgütü PKK şüphelisi H.E.'yi yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliyle ilgili soruşturma sürüyor.


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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Yunanistan'a kaçmak isteyen 8 FETÖ şüphelisi tutuklandı - Son Dakika


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