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Edirne'de terör örgütü PKK ve FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı - Son Dakika

Edirne'de terör örgütü PKK ve FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı

25.08.2021 13:45
Edirne'de terör örgütü PKK ve FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı, System.String[]

Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri, Uzunköprü ilçesine bağlı Gemici köyü yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi Ö.Ö ile FETÖ şüphelileri M.Z. ve S.Z'yi yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler, ifade işlemleri için İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Yunanistan, Edirne, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'de terör örgütü PKK ve FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı - Son Dakika


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