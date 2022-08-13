Edirne Valiliğinde müzeler toplantısı gerçekleşti - Son Dakika
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Edirne Valiliğinde müzeler toplantısı gerçekleşti

13.08.2022 15:38
Edirne Valiliğinde müzeler toplantısı gerçekleşti

Edirne'de teşhir tanzim çalışmaları devam eden, Mimar Sinan Müzesi ve Geleneksel Türk Sanatları Müzesi ile ilgili toplantı Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık başkanlığında yapıldı.

Edirne'de teşhir tanzim çalışmaları devam eden, Mimar Sinan Müzesi ve Geleneksel Türk Sanatları Müzesi ile ilgili toplantı Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık başkanlığında yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, toplantıda, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nden gelen akademisyenler, devam eden teşhir tanzim çalışmaları ve süreç ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu.

Vali Kırbıyık, her iki müzenin de belirli bir konsept ile kurulacağını belirterek, "Şehrimizin mücevheri ve bizzat kendisinin 'ustalık eserim' diye tanımladığı Selimiye Camisi'nin mimarı, Mimar Sinan'ı anlatan müzemiz ile binlerce yıllık tarihimizden süzülüp gelen Geleneksel Türk Sanatları Müzesinin teşhir ve tanzim işlemlerini Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi ile yapıyoruz. İnşallah en kısa zamanda çalışmaları tamamlayıp, her iki müzemizi de yıl sonuna dek ziyarete açmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Toplantıya, Vali Yardımcıları Yusuf Güler ve Ali Uysal, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Turan Ateş, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nden Prof. Dr. Suphi Saatçi, Doç. Dr. İlhami Danış, Dr. Onur Şimşek, öğretim görevlisi Betül Bilgin, öğretim görevlisi Amir Ahmedoğlu ile Sinan ve Selimiye Cami Vakfı Müdürü Mehmet Ali Esmer katıldı.

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Kaynak: AA

Mimar Sinan, Edirne, Güncel, Son Dakika

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