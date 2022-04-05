Edirne'de ticari taksi altyapı çalışmasının yapıldığı alanda kanala devrildi - Son Dakika
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Edirne'de ticari taksi altyapı çalışmasının yapıldığı alanda kanala devrildi

05.04.2022 19:02
Edirne'de ticari taksi altyapı çalışmasının yapıldığı alanda kanala devrildi

Edirne'de bir ticari taksi altyapı çalışmasının yapıldığı alanda kanala düştü.

Edirne'de bir ticari taksi altyapı çalışmasının yapıldığı alanda kanala düştü.

Şükrüpaşa Mahallesi Bahriye Üçok Caddesi'nde seyreden Suat Saraçoğlu yönetimindeki 22 T 0423 plakalı taksi, belediyenin altyapı çalışmaları kapsamında açılan kanala devrildi.

Taksinin arka tekerlekleri kanaldan çıkamadı. Bu sırada iş çıkışı saati olması nedeniyle trafikte aksama yaşandı.

Çekiyle kaldırılan araçta hasar oluştu.

Saraçoğlu, AA muhabirine, olayın bir anda gerçekleştiğini söyledi. Saraçoğlu, "Arka tekerler asılı kaldı. Önümdeki aracın nereden döndüğünü göremedim. Ön tekerlek patladı, aracım zarar gördü. Yol çalışması yapılıyor. Sadece şu bölgeyi kapatmışlar, ortaya da iki duba koymuşlar, herhalde yolu böldüler diyordum, arasından geçip normal yolumdan geçeceğim dedim. Yolcu vardı oda korktu. Başka araca bindirdik gönderdik onu da." diye konuştu.

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Edirne, Taksi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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