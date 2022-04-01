EDİRNE'DE TİCARİ TAKSİ İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI, ANNE VE KIZI YARALANDI - Son Dakika
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EDİRNE'DE TİCARİ TAKSİ İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI, ANNE VE KIZI YARALANDI

01.04.2022 01:45

EDİRNE'de ticari taksi ile çarpışan otomobilde bulunan anne ile kızı yaralandı.

EDİRNE'de ticari taksi ile çarpışan otomobilde bulunan anne ile kızı yaralandı.

Kaza saat 00.30 sırasında Atatürk Bulvarı Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesi girişinde meydana geldi. Atatürk Bulvarında seyir halinde olan Güçkan Bınarbaşı yönetmindeki 22 RB 724 plakalı otomobil, Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesi kavşağında Tuncay Mokan yönetimindeki 22 T 0408 plakalı ticari taksi ile çarpıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada Birkan'ın otomobilinde bulunan ve adı öğrenilemeyen anne ile kızı yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Trakya Üniversitesi Edine Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı anne ve kızının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. Kaza nedeniyle tek şeridi bir süre trafiğe kapanan yol, temizlik çalışmasının ardından açıldı. (DHA)

EDİRNE'DE TİCARİ TAKSİ İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI, ANNE VE KIZI YARALANDI
EDİRNE'DE TİCARİ TAKSİ İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI, ANNE VE KIZI YARALANDI
EDİRNE'DE TİCARİ TAKSİ İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI, ANNE VE KIZI YARALANDI
EDİRNE'DE TİCARİ TAKSİ İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI, ANNE VE KIZI YARALANDI
EDİRNE'DE TİCARİ TAKSİ İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI, ANNE VE KIZI YARALANDI

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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: EDİRNE'DE TİCARİ TAKSİ İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI, ANNE VE KIZI YARALANDI - Son Dakika
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