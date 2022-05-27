Edirne'de ticari taksinin park halindeki 3 araca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Edirne'de ticari taksinin park halindeki 3 araca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı

27.05.2022 08:37
Edirne'de ticari taksinin park halindeki 3 araca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı

Edirne'de ticari taksinin 3 otomobile çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edirne'de ticari taksinin 3 otomobile çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Tarla Kapı Caddesi'nde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 22 T 0064 plakalı ticari taksi yol kenarında park halindeki 3 otomobile çarptı.

Kazada yaralanan ticari taksi sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan kişi ambulansla Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ticari taksi ve maddi hasar oluşan 22 AAZ 624, 34 RJ 4419 ve 22 ABL 920 plakalı otomobiller çekiciyle kaza yerinden götürüldü.

Edirne'de ticari taksinin park halindeki 3 araca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı
Edirne'de ticari taksinin park halindeki 3 araca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı
Edirne'de ticari taksinin park halindeki 3 araca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı
Edirne'de ticari taksinin park halindeki 3 araca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı

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Kaynak: AA

Edirne, Taksi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Edirne'de ticari taksinin park halindeki 3 araca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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