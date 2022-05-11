Edirne'de tıp öğrencilerinden "aşı karşıtlığı toplum sağlığını tehdit eder" uyarısı - Son Dakika
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Edirne'de tıp öğrencilerinden "aşı karşıtlığı toplum sağlığını tehdit eder" uyarısı

11.05.2022 13:47

Edirne'de Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi öğrencileri, kent sakinlerine aşının önemini anlattı.

Edirne'de Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi öğrencileri, kent sakinlerine aşının önemini anlattı.

Trakya Tıp Öğrencileri Birliği (TurkMSIC Trakya) üyesi öğrenciler, Saraçlar Caddesi'nde stant kurdu ve vatandaşlara aşı konusunda bilgilendirici broşür dağıttı.

Kent sakinlerine "aşı karşıtlığı toplum sağlığını tehdit eder" uyarısında bulunan öğrenciler, bu konudaki soruları da cevaplandırdı.

TurkMSIC Trakya üyesi Yasemin İvgin, AA muhabirine, vatandaşlara çocukluk dönemi, HPV ve Kovid-19 aşıları hakkında bilgi verdiklerini söyledi.

Aşı farkındalığı oluşturmayı amaçladıklarını belirten İvgin, "Aşı karşıtlarına tereddütlerinin sebeplerini açıklayarak yardımcı oluyoruz." dedi.

"Aşılama ölümlerin ve hastalıkların önüne geçiyor"

TurkMSIC Trakya üyesi Selahattin Ufuk Bayrak da Kovid-19'un dünya genelinde çok sayıda ölüme neden olduğunu anımsattı.

Aşının salgına karşı en güçlü silah olduğunu vurgulayan Bayrak, şunları kaydetti:

"Aşı karşıtlığının toplum sağlığını tehdit ettiğini anlatıyoruz. Onlara nelerden korktuklarını ya da çekindiklerini soruyoruz. Neden korkmamaları gerektiğini anlatıyoruz. Aşıya güven sağlamak amacıyla etkinliğimizi gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

Nisa Nur Ceviz ise toplumun büyük bir kısmını oluşturan çocukların aşılanmasının önemli olduğunu belirterek, "Aşılanma başladığından beri çocuk ölümlerinde dünya genelinde 5 kat, Türkiye'de 7 kat azalma görüyoruz. Aşılama, ölümlerin ve hastalıkların önüne geçiyor." ifadelerini kullandı.

Edirne'de tıp öğrencilerinden aşı karşıtlığı toplum sağlığını tehdit eder uyarısı
Edirne'de tıp öğrencilerinden aşı karşıtlığı toplum sağlığını tehdit eder uyarısı
Edirne'de tıp öğrencilerinden aşı karşıtlığı toplum sağlığını tehdit eder uyarısı
Edirne'de tıp öğrencilerinden aşı karşıtlığı toplum sağlığını tehdit eder uyarısı

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'de tıp öğrencilerinden 'aşı karşıtlığı toplum sağlığını tehdit eder' uyarısı - Son Dakika


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