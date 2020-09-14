Edirne'de tır şoförleri arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.
Kapıkule Sınır Kapısı yolundaki tesiste tır şoförleri Erdal Uslu ile R.Ç. arasında park sırası nedeniyle çıktığı iddia edilen tartışma kavgaya dönüştü.
Kavgada bıçakla yaralanan Uslu, sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Gözaltına alınan R.Ç'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 14.09.2020 16:23 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Edirne'de tır şoförleri arasında bıçaklı kavga: 1 ölü - Son Dakika