Edirne'de tır şoförleri yeni yılı ailelerinden kilometrelerce uzakta karşıladı - Son Dakika

Edirne'de sınır kapılarındaki tır şoförleri, yeni yıla ailelerinden kilometrelerce uzakta girdi.

İhraç ürünlerini Avrupa'ya götürmek için Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen şoförler, yeni yıl dolayısıyla telefonla ailelerini ve yakınlarını aradı.

Görüntülü konuşmayla ailelerinin yeni yılını kutlayan tır şoförleri, 2021'e onlardan uzakta buruk girdi.

Tır şoförü Necmi Dilsizoğlu, AA muhabirine, yeni yıla ailesinden ve memleketinden uzakta girdiğini söyledi.

Kayseri'den Fransa'ya mobilya götürdüğünü belirten Dilsizoğlu, "Bizde yılbaşı böyle çoluğumuzdan çocuğumuzdan ayrı geçiyor. Bütün tır şoförleri aynı durumda. Yılbaşında herkes evinde ama biz yoldayız. Pandemi zamanı her türlü riski alarak sokaktayız, geçim mücadelesi." dedi.

Tır şoförü Mehmet Yegin ise yeni yıla buruk girdiğini belirterek, "Ailemiz evde, biz iki metrelik tenekenin içindeyiz, vaziyetimiz bu işte. Torunumuz var onları sevemedik. Bu yılbaşı da böyle geçti." diye konuştu.

İşlemleri için sırada bekleyen şoförler birbirlerinin yeni yılını kutladı.